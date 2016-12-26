طيارة أفغانية تطلب اللجوء إلى أمريكا وتثير غضب الحكومة في كابول

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كابول – طالبت الطيارة الأفغانية نيلوفر رحماني، باللجوء للولايات المتحدة بعد منحها الجائزة السنوية “للمرأة الشجاعة”، مما أثار غضب الحكومة في كابول.

وقد أعلنت نيلوفر، بعد 15 شهراً من التدريب في أمريكا، وعشية عودتها لأفغانستان، إنها لن تعود لبلادها خوفاً على حياتها، وذلك بحسب حواراتها مع صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” في نهاية الأسبوع الماضي.

وبصفتها أول طيارة في أفغانستان، أصبحت رحماني وجهاً لتمكين المرأة.

وقالت رحماني لصحيفة نيويورك تايمز: “الأمور لا تتغير “للأفضل في أفغانستان، مضيفةً “الأمور تزداد سوءاً”، مشيرةً إلى قتل موظفات في مطار بجنوب أفغانستان مطلع هذا الشهر.

وأضافت أن أسرتها تعرضت لتهديدات من جانب أفراد من الأقارب البعيدين، كما قالت إنها شعرت بعدم الأمان بسبب ازدراء زملائها الرجال لها.

وقد وصفت الحكومة الأفغانية اليوم قرارها “بالمخزي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش “التهديدات التي تتحدث عنها مجرد عذر، وإنه أمر مخز بالنسبة للذين من المفترض أن يقفوا بجانب بلادهم”.

وأضاف: “إذا لم نحارب التحديات التى نواجهها، وإذا لم يظهر الضباط فى الجيش شجاعتهم في وجه التهديدات وإذا لم يعيشوا أحلامهم، حينئذ فإننا لا نستحق أن نحارب من اجل هذا البلد”.