«طيب مثل قلب سحابة»‏ مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله

رؤية

دبي- صدر حديثا عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، كتاب “طيب مثل قلب سحابة..‏ مختارات شعرية” للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، يضم مجموعة كبيرة من القصائد المختلفة للشاعر، لامست قضايا وجدانية وإنسانية ووطنية مثلما لامست شغاف القلب، ويقع الكتاب في 216 صفحة من القطع المتوسط وبغلاف موح حمل الرقم (40).

يذكر أن مؤسسة العويس منحته جائزة الشعر (الدورة الخامسة: 1996 – 1997) لأن شعره يتميز بتجديد البنية وتجاوزها النسق التقليدي، مع احتفاظها ببعض جمالياته الشكلية والتزامها بهموم القضايا العربية، وخاصة الفلسطينية في أبعادها الإنسانية العميقة، هذا بالإضافة إلى أن تجربته تجمع بين الرؤية النقدية الساخرة من ناحية والبعد الدرامي.