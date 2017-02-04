طيران الاتحاد والقطرية تستأنفان نقل ركاب شملهم حظر السفر الأمريكي

رؤية

أبوظبي – قالت شركتا طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية، السبت، إنهما ستسمحان للركاب الذين مُنعوا سابقا من الصعود إلى طائراتهما المتجهة إلى الولايات المتحدة، بموجب حظر أمريكي على دولهم بالسفر، بعد أن علق قاضٍ اتحادي أمريكي تنفيذ قرار ترامب.

وبحسب «رويترز»، قدمت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نصائح لشركتي الطيران تفيد بأن بإمكانهما نقل مسافرين من سبع دول، أغلب سكانها مسلمون وكل اللاجئين الممنوعين، بموجب الأمر التنفيذي وفقا لما ذكرته الشركتان.

وقال متحدث باسم طيران الاتحاد إن قبول دخول المسافرين سيتوقف بالطبع على استكمال السلطات الأمريكية فحص أوراقهم كما كان الوضع قبل إصدار الأمر التنفيذي في 27 يناير.

وأكدت متحدثة باسم الخطوط الجوية القطرية أن الشركة استأنفت قبول كل الركاب الذين يحملون وثائق سفر سارية.