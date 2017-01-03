طيران التحالف الدولي يدمر قصور الموصل الخمسة

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بغداد – أفاد ضابط عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بأن طيران التحالف الدولي أعاد قصف وتدمير الجسور الخمسة على نهر دجلة في مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وقال العقيد دريد سعيد، إن “طيران قوات التحالف الدولي قصف صباح اليوم مجدداً الجسور الخمسة على نهر دجلة في الموصل ودمرها بالكامل لمنع استخدامها من قبل داعش والتنقل إلى الساحل الأيسر بالموصل الذي يشهد قتال عنيف مع القوات العراقية”.

وذكر أن “طيران التحالف الدولي كان قد قصف الجسور الخمسة وتم خروجها عن الخدمة مع انطلاق عمليات قادمون يا نينوى لتحرير الموصل”.

وأوضح سعيد أن “طيران التحالف الدولي استهدف تجمعات لداعش في غارات جوية منفصلة بالقرب من ضفاف نهر دجلة وقتل نحو 13 من عناصر التنظيم”.