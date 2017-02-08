عائلة الحريري تبيع أسهمها في البنك العربي

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عمان – جرت، اليوم الأربعاء، صفقة شراء 127 مليون سهم للبنك العربي، كانت ملكيتها تتبع لرئيس لشركة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وبموجب هذه الصفقة تم بيع أسهم شركة أوجيه ميدل إيست هولدنغ التي تملكها عائلة الحريري في البنك العربي والبالغة 20% من مجموع أسهم البنك ومقره في الأردن.

وقبل نحو شهرين، أبلغ رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري هيئة الأوراق المالية في الأردن بتقدم مجموعة مستثمرين لشراء حوالي 20% من راس مال البنك العربي والتي تملكها شركة الحريري.

وقال المصري حينها إن مجموعة المستثمرين مكونة من اردنيين وسعوديين وعرب، ووافقت بدورها شركة اوجيه على بيع حصتها كاملة.

وبحسب تقارير صحافية نشرت بشان هذه الصفقة مؤخرا فان قيمة بيع هذه الاسهم قد تبلغ 1.1 مليار دولار.

وأشارت صحف لبنانية إلى أن الحريري باع حصّته التي ورث غالبيتها عن والده رفيق الحريري في “البنك العربي” لسداد القروض التي حصلت عليها شركة “سعودي أوجيه” وشقيقاتها بضمانة أسهم البنك العربي.