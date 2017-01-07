عاصفة ثلجية تجتاح جنوب الولايات المتحدة

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واشنطن – ضربت عاصفة ثلجية عاتية جنوب الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة، لتجلب معها طقسا شديد البرودة إلى منطقة غير معتادة عليه مما أدى إلى اختناقات مرورية وإغلاق المدارس فى مناطق واسعة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن ثلوجا قد يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا من المتوقع أن تتساقط على رقعة واسعة من الولايات المتحدة من شمال شرق لويزيانا إلى جنوب بنسلفانيا.

وأصدرت الهيئة تحذيرات من عاصفة ثلجية تمتد من لويزيانا عبر الجنوب وإلى الساحل الشرقي. وأفادت الشرطة من أوكلاهوما إلى أركنسو بوقوع عشرات الحوادث على طرق تكسوها ثلوج بارتفاع بضع بوصات.

وقال ماثيو جرانثام خبير الأرصاد الجوية بمكتب الهيئة فى آلاباما محذرا السكان «إذا لم تكن مضطر للسفر فلا تسافر» مضيفا أن الأحوال الجوية ستزداد سوءا ، حسبما ذكرت «رويترز».

وقبل وصول العاصفة الشتوية هرع سكان أتلانتا إلى المتاجر لشراء مخزون من الحاجات الضرورية.

وأثرت العاصفة أيضا على الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة. ووفقا لموقع فلايت أوير دوت كوم الذى يرصد حركة النقل الجوى فإنه حتى الساعة 1930 بتوقيت جرينتش ألغيت حوالى 370 رحلة فى مطار هارتسفيلد – جاكسون الدولى فى أتلانتا وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما فى البلاد.

وأعلنت حالة الطواريء فى 79 مقاطعة فى جورجيا وكل ولاية آلاباما. وأغلق أسا هاتشينسون حاكم أركنسو مكاتب الولاية أمام العاملين غير الأساسيين.

وأعلن روى كوبر حاكم نورث كارولاينا أيضا حالة الطواريء مع توقعات بأن تسبب العاصفة تساقطا كثيفا للثلوج فى ولايته خصوصا فى المنطقة الوسطى.

وتسببت حالة الطقس فى تأجيل حفل تنصيب كوبر المقرر له عطلة نهاية الأسبوع.