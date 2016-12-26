عاصفة ثلجية تجتاح شمالي أميركا

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واشنطن – اجتاحت عاصفة ثلجية، الاثنين، عددا من الولايات الأميركية الشمالية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طرق رئيسية، وحذرت السلطات السكان من الخروج من منازلهم.

وأوردت وكالة “رويترز” أن الثلوج المتساقطة دفعت ولايتي نورث داكوتا وساوث داكوتا إلى إغلاق الطرق الرئيسية فيهما.

وجاءت العاصفة في ظل انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، ووصلت تأثيراتها إلى مناطق واسعة من الغرب الأوسط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية: “من المتوقع استمرار العاصفة الشتوية في مسارها شمال شرق البلاد ووصولها إلى كيبيك بحلول الثلاثاء”.