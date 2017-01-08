عاصفة قوية تضرب غرب أمريكا مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج

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واشنطن – ضربت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا ومناطق أخرى في غرب الولايات المتحدة، الأحد، جلبت معها فيضانات مما أثار مخاطر وقوع انهيارات طينية في ولاية عانت من الجفاف لسنوات.

وقال خبير الأرصاد كيني جيمس، من مركز التنبؤ بالطقس بولاية ماريلاند التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن العاصفة جلبت أمطاراً غزيرة يقترب منسوبها من سنتيمترين في الساعة في أجزاء من كاليفورنيا.

وفي أوريغون وأجزاء من ولايتي واشنطن وايداهو من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى ساقط كثيف للثلوج في المساء.

وفي شمال كاليفورنيا أبلغ مسؤولون عن عمليات انقطاع في التيار الكهربائي وإغلاق للطرق بسبب فيضان الأنهار.

وفي هذه الأثناء شهد شرق الولايات المتحدة انخفاضاً في درجات الحرارة اليوم الأحد بعد يوم من عاصفة هائلة تساقطت بسببها الثلوج في ولاية جورجيا وولاية ماساتشوستس مما تسبب في وقوع المئات من حوادث السير وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، وفقا لـ«24».