عاهل الأردن يستقبل «ميشال عون» في عمان

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عمان – استقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، في مطار ماركا العسكري، بعد أن أنهى زيارته في مصر، والتي عقد فيها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين رفيعين إلى جانب إلقائه كلمة أمام جامعة الدول العربية.

وذكر موقع الرئاسة اللبناني أن الملك عبد الله الثاني وعون عقدا محادثات ثنائية أعقبتها مأدبة غداء عمل أقامها العاهل الأردني على شرف ضيفه والوفد المرافق له، وحضرها كبار المسؤولين الأردنيين واستكملت خلالها المحادثات بين الجانبين.

قال «عون» في وقت سابق الثلاثاء، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية إن بلاده جاهزة للعب دورها كاملا ضمن العائلة العربية الكبرى، حسب تعبيره. وأشار إلى أن لبنان مستعد للمساهمة في أي مشروع نهضة عربية يسعى للتغيير والبناء.

وأكد: “أننا اليوم بأمسّ الحاجة لأن تستعيد جامعة الدول العربية دورها، وتبادر من جديد، فلا تفرض الحلول علينا، بل نعود ونلتقي جميعا حول ميثاقها”.

واعتبر «عون» وفق ما نقله موقع الرئاسة اللبناني أن “العالم يعيش مجددا حربا عالمية ثالثة، ولكن مجزأة، محركها الإرهاب الذي يتلطّى بالدين، وكل دين منه براء”.