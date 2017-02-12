عاهل البحرين يقلد أردوغان وسام «الشيخ عيسى» من الدرجة الممتازة»

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المنامة – قلّد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده بخدمة الأمة الإسلامية.

جاء ذلك خلال اللقاء الرسمي الذي جمع الزعيمين في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب «وكالة أنباء الأناضول».

ووصل أردوغان، في وقت سابق اليوم، إلى المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل 3 دول.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى البحرين، عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إيشيق.

ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، غداً الإثنين، متوجها إلى السعودية، ثاني محطات جولته الخليجية؛ حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الجولة بزيارة إلى قطر، التي يصلها الثلاثاء، ويبقى فيها حتى الأربعاء؛ حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال الجولة، يبحث الرئيس التركي مع أمراء وملوك تلك الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً في الفترة الأخيرة، فضلاً عن المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.