عباس: القرار الأممي أكد رفض العالم للاستيطان ومهد للمؤتمر الدولي للسلام

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رام الله – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الخاص بالاستيطان، والذي جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات، اكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وثبت رفض العالم كله للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”.

جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأضاف الرئيس، “نحن نعتقد أن هذا القرار أصبح واضحا لإسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأرض المحتلة عام 1967”.

وتابع الرئيس أن “القرار كان واضحا، فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلا من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، كما يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل، ونأمل أن يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا”.