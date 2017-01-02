عبداللطيف الوراري ينثر شذرات من سيرته الذاتية بالضوء والدخان

رؤية

الرباط- صدر حديثا كتاب “ضوء ودخان.. شذراتٌ من سيرة ذاتية”، للشاعر والناقد المغربي عبداللطيف الوراري، ينثر خلالها شذرات من سيرته الذاتية، منذ ولادته ونشأته بمسقط رأسه بإحدى قرى دكالة، حيث تيتّم وعانى فراق الأب ودخل الكُتّاب، قبل أن ينزح هو وعائلته إلى شمال البلاد لأجل أن يلتحق بالمدرسة حتى حصوله على شهادة الباكالوريا.

وهذا بالذات ما يبدو قويا في هذه الشذرات وتتخلله التماعة هدف صغير بطعم الحلم سجّله ذلك الطفل الذي كأنه في مرمى الحياة دون أن يتوقف عن استكمال لعبه معها، وفقا لصحيفة «العرب».

وهناك، وعبر أمكنة واقعية وأخرى متخيّلة، يسرد المؤلف بضمير المتكلم، وباسم العلم الشخصي، فصول المعاناة والفقر التي عاشها مع أفراد عائلته نتيجة الظروف المستجدة وضائقة يد المعيل الوحيد، إلى أن يأتي الشِّعر مثل “هبة ربانية” تُنْسي، لبعض الوقت، سارد السيرة هول الواقع الذي استبدل به هول بدايات كتابة الشعر الذي اعتبره بمثابة “سلوى وعزاء”.

وعلى هذا النحو يمزج السارد في السيرة الذاتية بين اللغة الوصفية والشعرية تبعا لتطور أوضاع هذه السيرة وأشكال تدبير الأنا لكينونة ذاته وعلاقاته بالآخرين (الأب، الأم، الجد، العم سعيد، مسعود..)، وتنوع حيوات عالمها المتراحب.

ومن البدء تأخذ السيرة قارئها، وهي تنفتح على عالم فسيح ومرجعي يتضاءل شيئا فشيئا حتى يتركز على ذات السيرة. وبقدر ما هي سيرة ذات، فهي سيرة شخصيات تأثرت بها هذه الذات، إن لم نقل إنّها سيرة جيل بأكمله.

يعبّر عبداللطيف الوراري في كتابه، الصادر عن “منشورات سليكي أخوين” بطنجة، بدعم من وزارة الثقافة المغربية، عن حالة الفقد التي عاشها الطفل الذي أضاع أباه ولما يجفَّ حليب أمه على شفاه أبنائها.

ورغم كل محطات الحرمان والمكابدة ظل الكاتب محافظا على انتشائه بلحظات الفرح والحب والدهشة. يربّت على الجراح التي كالها له الزمن ويزرع بين شقوقها بذور الشعر والأمل والمستقبل “يوما على ظهر يوم أدرج وأسقط/ ألهو وأبكي/ أمرض وأتعافى/ ثم سرعان ما تفتحت عيناي على عالم أتخيله أشبه بالسحر والخرافة: مساقط الماء/ مواسم الحصاد الذي لم ينقطع وما يعقبه”.