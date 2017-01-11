عراقجي: إيران يمكنها التخصيب فوق 300 كيلوجرام

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طهران – قال رئيس الوفد الايراني الى اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران ودول 1+5 عباس عراقجي ان ترسبات المواد المخصبة التي تخرج من الأنابيب لن يشملها الاتفاق حول سقف 300 كيلوجرام من المواد المخصبة التي يمكن لايران الاحتفاظ بها وبالتالي يمكن لايران ان تخصب كمية أكبر من المواد (النووية).

وحسب وكالة تسنيم الايرانية، فقد فند عراقجي خلال هذا الاجتماع الذي جرى يوم امس في فيينا ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية واعلن في نهاية هذا الاجتماع ان اللجنة المشتركة وافقت كذلك على ما طرحته ايران حول تنظيف الترسبات في منشآت تخصيب اليوروانيوم في نطنز.

واضاف عراقجي : حسب هذا المشروع فإن كافة ترسبات المواد المخصبة التي تخرج من الانابيب لن يشملها الاتفاق حول سقف 300 كيلوجرام من المواد المخصبة التي يمكن لايران الاحتفاظ بها وبالتالي يمكن لايران ان تخصب كمية اكبر من المواد (النووية).

وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية : ان قرار اللجنة المشتركة جاء نتيجة عدة شهور من المفاوضات الفنية التي شارك فيها خبراء منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، وسيتم نشر ترجمتها في موقع وزارة الخارجية.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ادعت يوم امس ان ايران وافقت على اتخاذ خطوات لخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب الى دون 300 كيلوجرام والذي تم الاتفاق حوله في اتفاقية جنيف المؤقتة.

