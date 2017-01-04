عراك بين مستوطنين وشرطة الاحتلال.. شاهد السبب

رؤية – محمد عبدالله

القدس المحتلة – نشب عراك بالأيدي بين مستوطنين وشرطة الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، عقب توجيه محكمة الاحتلال في “تل أبيب” بتهمة القتل العمد للجندي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بالخليل مؤخرًا.

محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بإدانة الجندي الذي أعدم الشهيد الشريف في الخليل مؤخرًا، مؤكدة أنه جرى إطلاق النار عليه وهو مصاب ولم يكن يشكل خطرًا.

وفي إطار المحاكمات، قضت محكمة الاحتلال بالسجن 8 سنوات ونصف وغرامة تقدّر بنحو 10 آلاف شيكل على الفتاة مرح بكير (17عامًا) ، بدعوى محاولتها طعن مستوطنين بالقدس المحتلة خلال انتفاضة القدس.