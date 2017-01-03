عروس الإسكندرية.. حلم بريء قتل في مهده

كتبت – سهام عيد

«فستان أبيض، وحفل زفاف، ورجل يحتمى بظله من أنياب المجتمع».. أحلام بريئة تداعب كل فتاة منذ طفولتها، إلا أن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن.

سعاد أو «عروس الإسكندرية» كما عرفت إعلاميًا، كانت واحده من بين آلاف الفتيات التي دهسهن قطار العمر ليقتل أحلامهن إلى الأبد، إلا أن سعاد التي تخطت الستين من عمرها، تمردت على العادات والتقاليد وارتدت الأبيض لتحقق حلم برئ بداخلها حتى ولو كان «وهميًا».

كان المجتمع أشد قسوة عليها، فتحول حلمها إلى كابوسًا ومادة للسخرية، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أبكت الكثير من الفتيات وأيقظت أوجاع أخريات من من فاتهن قطار الزواج.

بداية الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيدة عجوز ترتدي فسان زفاف وتسير بمفردها في إحدى شوارع حي الجمرك بالإسكندرية، وبحسب رواية أحد الشهود، أن عدد من المواطنين قاموا بالسير بجوارها وعمل زفة لها تعاطفًا معها حتى وصلت إلى القاعة، ودخلت وجلست على الكوشة وحيدة، والتقط المواطنين معها صورًا”.

جدل مواقع التواصل

أوجعت صور العجوز، قلب كثير من المصريين، وأبكت الكثير من الفتيات، فيما هاجمها البعض الآخر ووجه لها اللوم، وآخرون دعوا لها بالهداية، وساندها البعض قائلا: «خلوها تفرح حرام عليكم»، لتصبح عروس الإسكندرية العجوز حديث مواقع التواصل بعد لحظات من ارتدائها الفستان الأبيض.

من جانب آخر، أيقظت عروس الإسكندرية أوجاعا كثيرة ساكنة في قلوب فتيات ينتظرن حلم العرس والفستان الأبيض.

القبض عليها وإيداعها في دار مسنين

بعد ساعات من الواقعة، توجهت قوة من قسم شرطة الجمرك إلى منزل «سعاد»، واصطحبتها إلى ديوان القسم خشية تعرضها إلى أي أذى أو التسبب في أي ضرر لها، وقام النقيب محمد الشنديدي، رئيس المباحث، بتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخذ تعهدًا من أهلها بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى، وحسن رعايتها ومخافة أن تتسبب في ضرر لأي شخص.

وبعد أخذ التعهد اللازم تم تسليم «سعاد» لابن شقيقها الذي قام بإيداعها إحدى دور رعاية المسنين في منطقة الرأس السوداء ليسدل الستار على مأساة «سعاد» التي لم تتنازل عن حلم الزواج أو حتى مجرد ارتداء ثوب الزفاف الأبيض.

لم تمكث كثيرًا سعاد في الدار التي أودعت بها على غير رغبتها، فخرجت بعد أيام قليلة وعادت إلى منزلها مرة أخرى، لتواجه قسوة المجتمع من جديد، ولا زال الحلم يداعبها.