عريقات: على بريطانيا تصحيح أخطائها والاعتذار عن وعد بلفور

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رام الله – قال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الحكومة الإسرائيلية تدفن حل الدولتين وتلغى فكرة إقامة دولة فلسطين، مؤكدًا أن من يدمر خيار الدولتين يجب أن يتعامل مع خيار الدولة الديمقراطية الواحدة التى يتساوى فيها الجميع من كل الأديان.

وأضاف فى كلمة خلال مؤتمر صحفى، أن خيار الفلسطينيين هو حل الدولتين على حدود عام 67، مضيفًا: قدمنا من أجل ذلك تنازلات كبيرة ومؤلمة، داعيًا الأسرة الدولية للانضمام إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

ودعا عريقات بريطانيا، بتقديم اعتذار للشعب الفلسطينى على ما سببه وعد بلفور، من مآس للفلسطينيين طوال 100 عام، قائًلا: “على بريطانيا أن تصحح أخطاءها وتعمل من أجل حل الدولتين”، موضحا أن البديل عن حل الدولتين سيكون نظام الفصل العنصرى، بحسب وكالة «الأناضول».

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، قد دعت رئيس وزراء إسرائيل للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور.

وطالب عريقات المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف الاستيطان.

وحول تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلى بإقامة دولة فلسطينية فى قطاع غزة وسيناء، قال: سيناء أرض مصرية، وللمصريين، تماما كما أن القدس الشرقية أرض فلسطينية وللفلسطينيين، ولا يمكن تحت أى ظرف من الظروف مجرد التفكير فى هذه الأفكار السخيفة، ومصر من أوائل دول العالم التى تدعم خيار الدولتين على حدود 67.