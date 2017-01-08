عريقات: مستعدون لتلبية أي دعوة للقاء ثلاثي بموسكو

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القدس المحتلة – قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأحد، أن الجانب الفلسطيني مستعد لتلبية أي دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، لعقد لقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي روسي في موسكو.

وقال عريقات، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية في رام الله، إن اقتراح بوتين عقد لقاء ثلاثي في روسيا ، يؤكد أن موسكو تدرك أهمية استئناف عملية السلام والمفاوضات، والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبِل الدعوة ورفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن نحن كفلسطينيين نثمن عاليا جميع المواقف الروسية بهذا الشأن.

وأضاف: «حين تم تأجيل اللقاء بعد دعوة بوتين، أكدت روسيا أنها مستعدة لعقد لقاء جديد، ونحن من طرفنا أخبرنا الأصدقاء الروس بأن الجانب الفلسطيني مستعد لتلبية الدعوة».

وأكد عريقات أن زيارته إلى روسيا ستكون في 13 يناير، وتندرج ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين فلسطين وروسيا، وتابع: «سألتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم 13 يناير الجاري للتنسيق لمؤتمر باريس الذي سيعقد في 15 يناير، والاتفاق على مواقف مشتركة»، وقال: «نحن ننسق كل خطواتنا مع روسيا، فالرئيس عباس يلتقي كل عام مع بوتين مرتين أو 3 مرات».

وأدان عريقات تصويت الكونجرس الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، ورأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتصرف كأنه فوق القانون.