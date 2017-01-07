عريقات: مستعدون لحضور لقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي روسي في موسكو

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رام الله – أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على استعداد الجانب الفلسطيني لتلبية أي دعوة من الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي روسي في موسكو.

روسيا تنتظر من فلسطين وإسرائيل اقتراحا حول إجراء لقاء بين عباس ونتنياهو رام الله — سبوتنيك وقال عريقات في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: «اقتراح الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في روسيا يؤكد أنّ موسكو تدرك أهمية استئناف عملية السلام والمفاوضات والرئيس محمود عباس قبل الدعوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضها لكن نحن كفلسطينيين نثمن عاليا جميع المواقف الروسية بهذا الشأن».

وأضاف: «حين أؤجل اللقاء بعد دعوة الرئيس بوتين أكدت روسيا أنها مستعدة لعقد لقاء جديد ونحن من طرفنا أخبرنا الأصدقاء الروس بأن الجانب الفلسطيني مستعد لتلبية الدعوة».

وأكد عريقات أنّ زيارته إلى روسيا ستكون في 13 يناير وتندرج ذلك في إطار النسيق والتعاون المستمر بين فلسطين وروسيا.

وقال: «الزيارة هي بدعوة من وزير الخارجية الروسي، السيد سيرغي لافروف، وتندرج في إطار التنسيق والتعاون المستمرين، حيث أن لدينا لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري لتنسيق عملية السلام وما يتعلق بالمنطقة مع الأصدقاء في روسيا ونثمن عاليا تصويت روسيا لصالح مشروع قرار إدانة الاستيطان رقم 2334».

وأضاف: «سألتقي السيد لافروف يوم 13 يناير القادم للتنسيق لمؤتمر باريس الذي سيعقد في 15 يناير والاتفاق على مواقف مشتركة”، موضحا “نحن ننسق كل خطواتنا مع روسيا حيث إن كل عام يلتقي الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين أو ثلاث مرات».

وأدان عريقات تصويت الكونغرس الأميركي ضد قرار مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، ورأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، يتصرف كأنه فوق القانون.

وقال: «تصويت الكونجرس الأميركي على قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان هو تصويت مدان وهذا التصويت ضد القانون الدولي وضد الشرعية الدولية ويعتبر مساندة للعدوان الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي وهذا أمر نحن ندينه بشدة ونستنكره بشدة، الذي نستنكره ليس قرار مجلس الأمن الدولي ولكن موقف الكونغرس الأميركي».

وأضاف:« أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يتصرف كحكومة فوق القانون ويرفض القانون الدولي ويرفض الشرعية الدولية والعيب على المجتمع الدولي، استمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض وهذا هو المعيب للعلاقات الدولية».