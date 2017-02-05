عسكري سوري: عملية «غضب الفرات» تتم بتنسيق روسي أمريكي

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موسكو – قال الخبير العسكري والاستراتيجي في الجيش السوري، العميد علي مقصود، إن المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات” التي تستهدف تنظيم “داعش” في ريف الرقة الشرقي، تتم بعد التفاهمات الروسية الأمريكية في أستانا، وكانت نقطة التنسيق التي عبرت عن التفاهم الثلاثي بين روسيا وأمريكا وتركيا، فكان هناك استهداف للدواعش في منطقة الباب، التي تشكل الحد الفاصل بين شرق الفرات وغربه.

وأكد مقصود في حديثه لبرنامج “ملفات ساخنة” على أثير إذاعة “سبوتنيك”، أنه لابد من التنسيق مع الجيش العربي السوري حتى يتم القضاء على “داعش” في دير الزور والرقة.

وأضاف، أمريكا تعمل باستراتيجية الفوضى في المنطقة، وتريد أن تساوم بأوراق تملكها حتى لا تهدأ المنطقة وتدوم فيها الحروب، مع دور روسي كبير لإحلال الاستقرار.