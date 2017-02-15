عسيري: التحالف العربي حقق 85% من أهدافه في اليمن

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صنعاء – أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي اللواء السعودي أحمد العسيري، “أنه لا بديل عن الشرعية في اليمن، وأن “عاصفة الحزم”، حققت أكثر من 85% من أهدافها”.

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، أطلق عملية عاصفة الحزم في مارس عام 2014، بناء على طلب اليمن للتصدي للانقلاب، الذي قاده الحوثيون واستولوا من خلاله على مفاصل الدولية.

وأضاف اللواء العسيري “التحالف يخوض تلك الحرب بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وأن إقرار السلام سيتحقق في القريب العاجل، بأحد المسارين العسكري أو بالتفاوض، وأحد هذين المسارين سيبلغ هدفه في النهاية ويحقق الأمن والاستقرار”، بحسب وكالة «الأنباء الألمانية».

وأكد في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن التحالف “يتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، وليس لدينا ما نخفيه، وبيانات التحالف السابقة تناولت كل ما حدث طوال العامين الماضيين، لإيمانها بحق المواطن السعودي والعربي والمجتمع الدولي في معرفة الحقائق، ولم ننحدر للرد” على ما يروجه الإنقلابيون، “لأننا على يقين بقرب نهايتهم وعودة الاستقرار لليمن”.

وتابع اللواء العسيري أن هذه المليشيات (الحوثية) مندحرة، وسيعود الأمن والاستقرار وستعود الحكومة الشرعية لفرض كامل سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، فالحكومة اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الإنقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني، ومنها صواريخ “أرض – أرض”،

وحول الوضع الحالي في باب المندب،قال اللواء العسيري “باب المندب هو ممر دولي، يهم جميع دول العالم وليس فقط دول التحالف، وهو ممر للتجارة العالمية، فما يقرب من 30% من التجارة البحرية و10% من التجارة العالمية يمر عبر باب المندب، وهذا الممر آمن ومستقل ويمر عبر خطوط آمنة، وما تقوم به اليوم قوات التحالف بما فيها القوات البحرية المصرية، هو جزء من واجب تقوم به، خدمة للمجتمع الدولي.