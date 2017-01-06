على طريقة « Star Wars».. الليزر يدخل الجيش البريطاني في 2020

رؤية

لندن – يطور الجيش البريطانى سلاح ليزر على غرار فيلم “Star Wars” الذى يمكن استخدامه فى الحروب بحلول عام 2025 وفقا للتقرير الذى نشرته ” ديلى ميل “، إذ منحت وزارة الدفاع البريطانية عقدا بنحو 37 مليون دولار لإنشاء سلاح ليزر يمكنه تتبع الأهداف على مسافات والعمل فى الظروف الجوية المختلفة، وإذا نجح النموذج، سيدخل حيز الخدمة بحلول منتصف 2020.

وتعاونت وزارة الدفاع مع شركة ” Dragonfire ” لتطوير سلاح الليزر، فالهدف من هذا المشروع هو اختبار ما إذا كان يمكن استخدام تكنولوجيا الطاقة الموجهة من قبل القوات المسلحة، وسيتم الكشف عن استخدامات ومدى نجاح النموذج الأول فى 2019 بعد تجربتها على الأراضى والبيئات البحرية.

وقال ” Dave Armstrong” المدير الإدارى لشركة MBDA المالكة لـDragonfire ” سيتم وضع بريطانيا فى طليعة أنظمة الليزر عالية الطاقة”.

وعلاوة على ذلك فإن المملكة المتحدة يمكنها تصديره فى المستقبل ، فضلا عن توفير فرص جيدة لإقامة شراكات مع الدول الأخرى .

فى حين أن وزارة الدفاع لم تحدد ما إذا كان الليزر المستخدم يمكن أن يشكل أى تهديدات محددة، ولأسلحة الطاقة المباشرة مجموعة من الاستخدامات، وهذا يشمل تدمير الطائرات بدون طيار، إسقاط الصواريخ ، أو ضرب أهداف على الأرض.