عماد أبو جرين يبحث عن الحرية في معرض «كائنات صديقة»

رؤية

القاهرة- يواصل الفنان عماد أبو جرين بحثه عن الحرية، في معرضه الجديد “كائنات صديقة” في جاليري “عصفور النيل” بالزمالك، والذي يستمر حتى 25 فبراير الجاري.

اعتاد أبو جرين صناعة لوحاته من الأشياء، فهو الذى تمنح ريشته للأشياء قيم أخرى حتى إذا كانت “مقارص” العيش الشمسى أو ملايات سرير او…. إلخ.

يقول عماد أبو جرين، أنه لا يرسم إلا ما يستهويه ويدهشه، وأن معرض “كائنات صديقة” استغرق وقتا طويلا لأنه يرفض العمل تحت ضغوط السوق ولا يقبل أن تعرض لوحاته دون أن يكون راضيا عنها.

وأضاف أبو جرين، أنه يعيش حياة بسيطة تدور كلها حول محوره الأساسى “الرسم”، موضحا أنه يرسم وهو يأكل ويرسم وهو فى المطبخ…إلخ، وفقا لـ«اليوم السابع».

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﺑﺪﺃ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ – ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ – ﻋﺎﻡ 1996، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻬﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺪﺭﺱ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2003.

ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺃﺑﻮ ﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻰ ﻓﺤﺴﺐ، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ: “ﻃﻘﻮﺱ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ، ﻛﺎﻟﻴﺠﻮﻻ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ”، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ “ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺑﺄﺳﻴﻮﻁ ﻋﺎﻡ 2009، ﻭﻣﺮﺳﻢ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺑﺄﺳﻴﻮﻁ ﻋﺎﻡ 2010، ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻨﺎﻥ ﺑﺄﺳﻴﻮﻁ ﻋﺎﻡ “2012.