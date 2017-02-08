عمليات تفتيش في ألمانيا وبريطانيا تستهدف «داعمي النصرة»

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برلين – استهدفت مداهمات صباح الأربعاء في ألمانيا وبريطانيا عدة شقق مرتبطة بشخصين يشتبه في تسليمهما مساعدات لجبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، وفق ما أعلنه مكتب ممثل الادعاء الاتحادي الألماني وشرطة لندن.

قال مكتب ممثل الادعاء الاتحادي الألماني في ميدنة كارلسروه إن الشرطة فتشت منازل وممتلكات أخرى في بريطانيا وولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية اليوم الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2017) لجمع أدلة عن شخصين يشتبه أنهما قدما الدعم لجبهة النصرة.

وأضاف المكتب أن تقارير تشير إلى أنهما جمعا تبرعات لجماعة فتح الشام لشراء سيارات إسعاف ومعدات طبية وأدوية، وذلك عبر جماعتين يطلق عليهما “طب له قلب” و”طب بلا حدود”. وقال البيان “يشتبه بأن الاثنين قدما الدعم للجماعة الإرهابية الأجنبية جبهة النصرة على مدى سنوات”.

وقال متحدث باسم مكتب ممثل الادعاء الاتحادي الألماني إن عمليات التفتيش ما زالت جارية لكنه لم يف مزيدا من التفاصيل عن القضية أو المشتبه فيهما بما في ذلك جنسيتهما. وأضاف أنه لم يجر اعتقال أحد.

إلا أن وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا رالف ييغر كشف أن المشتبهين في القضية أخوان جزائريان، ويبلغ الأول 32 عاما، ومعروف بنشاطه السلفي، فيما يبلغ عمر الثاني 39 عاما. وأكد المسؤول الألماني أن التحقيقات الآن تركز على معرفة مصدر الأموال التي تمّ جمعها لشراء تلك المعدات.

من جانبها قالت شرطة لندن إنها لا تملك معلومات فورية عن عمليات التفتيش لكنها قالت إن أمري تفتيش صدرا الشهر الماضي بناء على طلب من مكتب الادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية. وأكدت متحدثة باسم مكتب الادعاء في ميونيخ إصدار أمري التفتيش نيابة عن المكتب في إطار “إجراءات لمكافحة الإرهاب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.