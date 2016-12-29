عناوين الصحف الإسرائيلية

رؤية

القدس المحتلة – سلطت الصحافة الإسرائيلية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على مجموعة من عناوين الأخبار نستعرض منها ما يلي :

يديعوت أحرونوت:

– نتنياهو : خطاب كيري خيبة أمل كبيرة.

– كيري : الولايات المتحدة لم تقد التصويت لقرار مجلس الأمن، ولو أننا استعملنا حق الفيتو، كنا سنساهم في شرعنة الاستيطان.

– وزير الخارجية الفرنسي: خطاب جون كيري يقوي ضرورة حل الدولتين.

– أبو مازن: نحن على استعداد للعودة لطاولة المفاوضات في حال تجميد الاستيطان.

– نتنياهو: نتمنى أن لا يسبب الحكم الأميركي الحالي ضررًا آخر لإسرائيل في الأمم المتحدة.

– دونالد ترامب: لا يمكن التعامل مع إسرائيل بقلة احترام، كان لإسرائيل مرةً أصدقاء في الولايات المتحدة، ولكن ليس الآن. نهاية العلاقة الجيدة بدأت في الاتفاقية النووية مع ايران، واستمر في قرار مجلس الأمن، كوني قوية يا إسرائيل، فإن 20 يناير قادم، ( تغريدات ترامب في التويتر قبل خطاب كيري بساعتين).

– نتنياهو لترامب: شكرًا لدعمك المطلق لإسرائيل.

– وزير الخارجية الأردني: خطاب كيري تاريخي، ولا يستطيع أحد اتهامه بالانحياز.

– سمح بالنشر: اعتقال ناشط في الذراع العسكري لحماس، بعد تجاوزه الحدود، بين غزة وإسرائيل قبل شهر، وهو بلال رزاينة، وقد أفاد الشباك أنه وفر معلومات عن طرق حفر الأنفاق، ومقرات عسكرية تابعة لحماس.

– نشر 3500 ملف في قضية الأولاد اليهود اليمنيين، نتنياهو: تصحيح غبن تاريخي.

– 18 ألف إسرائيلي غيروا أسماءهم في 2016، و24 مواطنًا قدموا طلبات للداخلية بتغيير جنسهم.

– ألمانيا: اعتقال تونسي 40 عامًا للاشتباه به بتورطه بعملية الدهس الإرهابية.

– فرنسا: الشرطة تعتقل مشتبهًا، بالتخطيط لعملية إرهابية في ليلة رأس السنة.

– مركز الإحصائيات: عدد الإسرائيليين الذين يملكون شقتين وأكثر ارتفع إلى أربعة أضعاف، في العقد الأخير.

معاريف:

– رئيس الحكومة نتنياهو في طريقه لتحقيق جنائي.

-هرتسوغ: خطاب كيري يظهر قلقاً حقيقيًا بأمن إسرائيل.

-عضو الكنيست أريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني): الخطاب النهائي لكيري، هو الخطاب النهائي لنتنياهو، الذي فشل إزاء ايران، وفشل في الجبهة السياسية الدولية ويغرق الآن في التحقيقات الجنائية، مصلحة نتنياهو السياسية تدوس مرة أخرى على المصلحة الوطنية لإسرائيل.

كيري: أوضحنا منذ البداية، أنه إذا كان القرار متزنًا فإننا لن نستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن.

– كيري: أجندة المستوطنين واضحة، هم يؤمنون بإسرائيل واحدة كبيرة، والمستوطنات نابعة من تفكير إمبريالي.

– كيري: لن نستطيع الدفاع عن اسرائيل بحالة انعدام إمكانية حل الدولتين.

– كيري: الولايات المتحدة صوتت في مجلس الأمن بموجب مبادئها.

– قانون منع خدمات الخدمة المدنية في المؤسسات الممولة من الخارج يمر في القراءة التمهيدية، وينوه أن هذا القانون يستهدف مؤسسة بتسيلم بشكل خاص.

هآرتس:

– وزير الأمن السابق موشيه يعالون: إذا فقد الجيش الإسرائيلي مبادئه، فإنه سيصبح مثل داعش.

– الأردن: الحكم بالإعدام على 5 أشخاص متورطين بعمليات إرهابية.

– وزير خارجية روسيا: إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا، ستكون لنا ردود فعل.

– كيري: إسرائيل كدولة واحد تستطيع أن تكون إما ديمقراطية وإما يهودية.

– كيري: حل الدولتين، هو الطريق الوحيدة للسلام.

– عابر سبيل فلسطيني يقتل دهسًا، بالقرب من مستوطنة بكعوت.

– بلدية القدس تصادق على بناء عمارة سكن يهودية في وسط سلوان.

– تركيا: أي اتفاقية سياسية في سوريا لا تستطيع أن تبقي بشار الأسد في الحكم.

– روسيا وتركيا توصلا إلى اتفاقية وقف إطلاق نار في سوريا.

– نتنياهو عن كشف وثائق الأطفال اليهود اليمنيين: انتهجنا مبدأ الحق والوضوح.