عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – اهتمت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة اليوم الجمعة في عناوينها، بإرجاء التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان في مجلس الأمن.

كما أبرزت الصحف استشهاد شاب من البيرة برصاص الاحتلال خلال هدم جدران داخلية لمنزل الشهيد أبو صبيح.

وفيما يلي أهم العناوين:

القدس:

السيسي يوجه تعليمات بتأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان في مجلس الأمن

المالكي: لم يتشاوروا معنا.. دبلوماسيون: ضغط من نتنياهو على ترامب

شهيد من البيرة خلال هدم جدران داخلية لمنزل الشهيد أبو صبيح

الرئيس يستقبل سفير روسيا لدى السعودية

شديد وأبو فارة علقا الإضراب بعد التوصل لاتفاق مع نيابة الاحتلال

اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية

بوتين يأمر بتعزيز القوة الضاربة النووية الروسية

الجيش السوري يستعيد السيطرة على حلب.. مقتل 47 مدنيا في غارات تركية على مدينة الباب

معطيات عن أفراد “داعش” داخل السجون الإسرائيلية

تشكيل لجنة تحقيق ومطالبة لبنان بدعم الحوار

روسيا تشيع سفيرها الذي اغتيل في تركيا بحضور الرئيس بوتين

الشرطة الإسرائيلية تعتقل النائب غطاس

السلطات الإسرائيلية تقيم كسارة جديدة في الضفة

ترشيح أول امرأة مسلمة لرئاسة الوزراء في رومانيا

الحياة الجديدة:

الرئيس يؤكد ضرورة حشد كل الجهود لاجتثاث الإرهاب

فرنسا تنظم في 15 الشهر المقبل مؤتمرا دوليا لتجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين

الفرصة مهيأة اليوم لسقوط زخات متفرقة من المطر

مصر مواطن من بيت سوريك نتيجة انقلاب مركبته

الأحمد: “التشريعي” يعد اجتماعاته وفق القانون الأساسي ونظامه الداخلي

الأسيران شديد وأبو فارة يعلقان إضرابهما عن الطعام

مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن المستوطنات

“منع الأذان” في صيغته الجديدة.. غرامة لحد 10 آلاف شيقل على “الفجر”

شرطة الاحتلال تعتقل عضو الكنيسيت غطاس وعرضه على المحكمة اليوم لتمديد اعتقاله

تونس تعزل والي صفاقس ومسؤولين أمنيين إثر اغتيال الزواري

فنان يرسم التعايش المسيحي المسلم في غزة على لوحات من خشب

غموض يحيط بوفاة طالبة من الخضر في أميركا

9،5 مليون نسمة عدد سكان فلسطين عام 2050

ولد قبل الشهر السادس بوزن 815 غم فقط: إنقاذ حياة طفل “خداج” في مجمع فلسطين الطبي برام الله

الايام:

طلب مصري يؤجل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار العربي حول الاستيطان

الأسيران شديد وابو فارة يوقفان إضرابهما المفتوح عن الطعام بعد تحديد نهاية لاعتقالهما الإداري

البيرة: استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في محيط مخيم قلنديا وكفر عقب

الجرافات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 107

قرار اممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل غطاس بعد رفع الحصانة عنه

الجيش السوري يعلن استعادة كامل حلب.. الأسد: تحريرها انتصار لروسيا وإيران أيضا

تونس تعزل والي صفاقس ومسؤولين أمنيين إثر اغتيال مهندس الطيران الزواري

باريس تستضيف المؤتمر الدولي للسلام في 15 كانون الثاني بمشاركة 70 دولة

قتيل وعدد من الجرحى في تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

الاحتلال يسلم جثامين 9 شهداء اليوم

74 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة

اعتقال قصير لمتطرف يهودي نشر صورة مفبركة لخنزير داخل الأقصى