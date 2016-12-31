عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – تصدر خبر قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، للمسيرات السلمية في الارض المحتلة، افتتاحيات الصحف الفلسطينية الثلاث تالصادرة اليوم السبت.

كما وتناولت هذه الصحف خبر نفي الرئاسة لما اوردته صحيفة يديعوت حول التنسيق مع اميركا فيما يتعلق بقرار 2334.

ابرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئاسة تنفي ما اوردته صحيفة يديعوت حول التنسيق مع اميركا فيما يتعلق بقرار 2334

الاحتلال يقمع مسيرتي كفر قدوم وبلعين ويغلق بلدة يعبد وحاجز دوتان

تشييع جثماني الشهيدين ابو قرع والشيخ اليوم واصابة فتاة من العيسوية بجروح خطيرة

المستوطنون يستولون على بناية سكنية في سلوان بمساندة قوات الاحتلال

كشف وثائق عن الاطفال اليهود اليمنيين ..لا اجوبة دقيقة حول مصيرهم

مستشار اوباما: خطاب كيري سببه رفض نتنياهو لحل الدولتين

اسرائيليون يوقعون عريضة ضد شرعنة الاستيطان ويؤكدون ان للاحتلال نهاية

مؤتمر باريس سيحدد المبادئ الاساسية لحل الصراع

الشرطة الاسرائيلية تطلب تحديد موعد للتحقيق مع نتنياهو

بريطانيا: لا يمكن التفاوض بشان السلام من خلال التركيز حصرا على المستوطنات

حكومة فالنسيا المحلية تعلن تبنيها لحملة المقاطعة والعقوبات الدولية

قرار مفاجئ لبوتين بعدم طرد دبلوماسيين امييركين وترامب يشيد بذكائه

الايام:

اصابة مواطنة على حاجز قلنديا وتسليم جثماني الشهيدين ابو قرع والشيخ لعائلتيهما

الرئاسة تنفي التنسيق مع اميركا فيما يتعلق بقرار 2334

نتنياهو ينفي اتهامات بالرشوة والاحتيال تركز على تلقيه اموالا من رجلي اعمال

39% من الاسرائيليين يؤيدون ضم الضفة لاسرائيل

بريطانيا تؤنب كيري على انتقاداته بشأن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لاسرائيل الحليفة

الكابينت الاسرائيلي يبحث غدا قضية الجنود الاسرى في غزة وعقوبات على حماس

سورية هدوء على الجبهات الرئيسية في ظل وقف اطلاق النار ..رغم خروق

القدس:

مسؤولون فرنسيون: مؤتمر باريس سيحدد المبادئ الرئيسية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

الرئيس يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بانطلاق الثورة والعام الميلادي الجديد

اميركا مندهشة من ردة فعل بريطانيا على خطاب كيري

الرئيس: لسنا عبيدا لدى ليبرمان ولا نعمل لدى نتنياهو

الاحصاء: عدد الفلسطينيين حوالي 12.7 مليون نسمة

كفر ياسيف..تنكروا بزي بابا نويل واعتدوا على مسنين وسرقوهما

العلاقات الاميركية-الاسرائيلية في خطر