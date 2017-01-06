عناوين الصحف الفلسطينية

رؤية

رام الله – تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس محمود عباس، والتي قال فيها إن مؤتمر باريس للسلام يشكل فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية.

كما اهتمت الصحف بخبر التحقيق مجددا مع بنيامين نتنياهو الذي استمر لمدة 5 ساعات بتهم الفساد.

وفيما يلي أهم العناوين:

القدس

صيادو غزة يعلقون عملهم ليومين.. قمع فعالية ضد الاستيطان في الأغوار وإخطارات بوقف بناء منشآت بالخليل

الحسيني: ثلث منازل القدس مهددة بالهدم وأكثرها استهدافا في سلوان

الرئيس: مؤتمر باريس للسلام يشكل فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية

رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية: الهجمات التي يتعرض لها القضاة العسكريون الذين يحاكمون ازاريا تهدد سلطة القانون والديمقراطية

التحقيق مجددا مع نتنياهو 5 ساعات

الطوائف المسيحية الشرقية تبدا احتفالاتها بعيد الميلاد

الأحمد يبحث مع مشعل المصالحة والمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

15 قتيلا بتفجير سيارة مفخخة.. معارك متقطعة رغم الهدنة الهشة في سوريا

الفلسطينيون يستذكرون يحيى عياش في الذكرى “21” لاستشهاده

معدن سامة في حلي اطفال قد تلحق أضرارا بشبكة الأعصاب والكلى

شيوخ اميركا يرفضون قرار مجلس الأمن حول المستوطنات والنواب يعدون لمشروع يفرض نقل السفارة إلى القدس

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد أن بلاده لا تعد قرارا حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

الأيام:

“الخارجية الأميركية” تحذر: نقل السفارة قد يؤدي إلى تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية والمنطقة

غزة: عائلة الصياد المفقود محمد الهسي تنتظر عودته رغم تضاؤل الأمل بنجاته

أوامر بمنع بناء وشق طريق بمحافظة الخليل

تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس رغم إنهاء قرار الإقامة الجبرية

الرئيس: مؤتمر باريس للسلام يشكل فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو للمرة الثانية

إسرائيل: حملة تحريض واسعة ضد قضاة المحكمة العسكرية التي أدانت قاتل الشريف

سوريا: معارك متقطعة رغم الهدنة الهشة وأزمة المياه تتفاقم

الدوحة: الأحمد يلتقي مشعل وهنية واتفاق على مواصلة الاتصالات

مسؤول فرنسي: لا نعد لقرار في مجلس الأمن حول عملية السلام

متطرف يهودي يطعن فلسطينيا في أسدود

الحياة الجديدة:

الرئيس: قرار مجلس الأمن 2334 رسالة واضحة بأن الاستيطان لن يجلب السلام

منصور يبحث مع رئيس مجلس الأمن تنفيذ قرار 2334

القائمة المشتركة: دعوات العفو عن الجندي القاتل تصريح لإعدام الفلسطينيين

ثلث المنازل في القدس المحتلة مهددة بالهدم.. وسلوان الأكثر استهدافا.. مواجهات في الأغوار وبيت أمر واعتقال 100 مواطن منذ بداية العام

الأحمد يبحث مع مشعل المصالحة والمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

الجهاد الإسلامي تعلن مشاركتها في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

استجواب نتنياهو للمرة الثانية بتهم فساد

الطفل شادي فراح من خلف القضبان: “ماما بدي شيبس وعلبة شوكولاتة”

“الثقافة”: رحيل الكاتب البريطاني جون بيرجر خسارة لفلسطين والإنسانية

عميد الأسرى كريم يونس.. رمز وطني وعالمي