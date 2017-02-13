عندما أشرقت شمس الثورة بعد عقود من الظلام

رؤية- شيرين صبحي

لم تعد أحداث الثورتين المجيدتين اللتين قام بهما الشعب المصري؛ تعرض في كتب تحليلية تخضع للتنظير والرؤى السياسية، أو مجرد حالة ثورية مفرغة على الورق، بل تناولها الأدباء بشكل أكثر عمقا من الكتابات الأولية التي تواترت حينها بشكل تقريري.

إلى كل الحالمين بمستقبل أفضل لمصر بعد 25 يناير و30 يونيو؛ أهدت الكاتبة إقبال بركة روايتها الأخيرة “ذاكرة الجدران”، والتي اعتمدت فيها على الأسلوب الوثائقى في رصد جميع الأحداث التي تعرض لها المسيحيون المصريون في المرحلة الأخيرة، كما تتناول الصراع بين الأجيال الجديدة والقديمة.

حاولت بركة جمع الشتات الموجود في مصر بين الرجل والمرأة، وتدور فكرة روايتها الأساسية منذ عام 1930 حول أسرتين أحدهما مسلمة والأخرى مسيحية، وكيف تعايشا سويًا ولم تؤثر على علاقتهما، الأزمات العديدة التي مرت بهما.

تقول بركة: “ذاكرة الجدران” هي كل ما تحفظه الجدران بين حوائطها والناس لبعضهم البعض، وشعرت أنى أكتب قصة مصر على المدى الطويل، قصة بلد يتفاعل مع بعضه ومع الزمان والمكان، دفع ثمنا كبيرا للحرية.

بطل الرواية يدعى مكرم وهو محام فاشل اعتزل مهنته، واختار الوحدة وهجر أصدقائه بعدما ماتت زوجته فيولا، فلا يجد عزاء إلا في استدعاء التحولات الاجتماعية والسياسية لمصر منذ جاء جدّه من محافظة أسيوط لبيع محصول القطن، فسحرته القاهرة وقرر بناء بيت في حي الزمالك.

تنتهي الرواية بثورة يناير التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكتبت بركة في السطر الأخير أن الرواية “تمت ومازالت الثورة مستمرة”.

ثورة القطط

راودت الأديب إبراهيم عبدالمجيد، حلم الكتابة عن ثورة يناير منذ يومها الأول، لكنه انتظر الوقت المناسب، ووجده وهو فى إحدي مدن فرنسا عام ٢٠١٤، ليكتب أحدث أعماله “قطط العام الفائت” وفيها يلجأ إلى الأسلوب الساخر والفنتازيا ويعطي للشباب مساحة أكبر فى الأحداث والشخصيات، ليؤكد أنهم أساس الثورات وعمود الأمة الفقري.

تدور الأحداث في مدينة متخيلة تدعى “لاونده” يتمتع حاكمها بقدرات خارقة، تمكنه من إعادة الأشخاص إلى أعوام سابقة غير التي يعيشونها، وعندما يشتعل الميدان الكبير بالتظاهر ضده يوم 25 يناير عام ٢٠١١ ، يقرر إعادة شباب “الفيسبوتشا” إلى العام الفائت، كحل سلمى لمواجهة تلك التظاهرات.

يضع معاونيه؛ “مدير المحن والأزمات”، “مدير الأمن والأمان” و”السر عسكر”، خطة محكمة تمكنه من إلقاء المواد المخدرة على المتظاهرين، حتى يتمكن من إعادتهم إلى العام الفائت. ثم يبدأ الإعلاميين والسياسيين وجماعة “النصيحة والهدي” الدينية التى يصفها الحاكم بـ”الفزاعة التى عاشت عليها نظمنا العسكرية السابقة” بإقناع المواطنين أن هناك أخطاء في التقويم الميلادي والهجري، وأن اليوم هو ٢٥ يناير ٢٠١٠ وليس ٢٠١١.

تفشل قدرات الحاكم الخارقة أمام قدرة فتاة تدعى هديل، ولدت بمدينة “مصرايم” ودفنت بمدينة “لاونده”، وتتمتع بقدرة خارقة تمنح من خلالها المتظاهرين قبلة الحياة، فتقوم بتحويل كل السياسيين الذين تم وضعهم فى السجون إلى قطط، فتقرر الدولة قتل جميع القطط، ولكنها تدرك أن هذا الحل الأمني لن يجدي، لأن قتل جميع القطط سوف يؤدى إلى انتشار الفئران في كل البلاد بما فيها قصر الحاكم.

مصر الأخرى!

“رواية مزلزلة”.. هكذا تصف دار الكرمة العمل الأخير للكاتب عزالدين شكري فشير الذي جاء بعنوان “كل هذا الهراء”، وتدور أحداثها عن الثورة وما يتعلق بها، وفيها يكشف لنا عن طريق بطلى الرواية، أمل وعمر، عن جوانب من مصر الأخرى، القابعة تحت السطح فى خليط من اليأس والأمل لا ندرى إن كان سيدفعها للانفجار أم يقتلها كمدًا. وهي عبارة عن حوار بين البطلين خلال ليلتين فقط.

من الروايات إلى الكتب لا تزال الثورة مستمرة، حيث يتناول إكرام لمعي في كتابه “المسيحيون بين الوطن والمقدس.. الدور والمصير” الحراك الثوري الذي قام به المسيحيين مع اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، وكيف ساهموا في إسقاط نظام حسني مبارك، رافضين توريث الحكم، ثم دورهم في ثورة 30 يونيو، ليعود غلى سرد تاريخي عن مساهمات الأقباط في نهضة مصر عبر الزمن.

يعتبر أحمد خالد توفيق من أبرز كتَّاب الرعب والفانتازيا، توفيق أصدر هذا العام كتابين، أحدهما لا ينتمي إلى أدب الرعب والفانتازيا، وهو “اللغز وراء السطور.. أحاديث من مطبخ الكتابة”، يجاوب فيه عن الأسئلة التي غالبا ما يتلقاها الأدباء مثل “ماذا أفعل لكي أصبح كاتبًا؟”، “لماذا تمتعنا هذه القصة بينما تثير تلك مللنا؟”، “لماذا تبدو تلك الفقرة جميلة وتلك مفككة؟”، يقدم فيه وصفة سحرية من عصارة تجاربه ومن تجارب كبار الأدباء.

أما كتابه الثاني فهو رواية بعنوان “في ممر الفئران” التي تتضمن إسقاطا على جوانب من قضايا الحكم والسلطة في الكثير من الدول النامية. بطل الرواية يدعى الشرقاوي، مهندس في الأربعين من عمره، يعيش حياة مريحة لكنه يفقد الرغبة في كل شيء، فيقرر تتناول قرصا منوما للهروب من حياته الفارغة، لكنه يدخل في غيبوبة ينقل على أثرها إلى المستشفى.

تقول الأخبار أن هناك نيزكا يقترب من الأرض يوشك على تدميرها، وبالفعل يرتطم بالأرض لكنه لا يدمرها، بل تتشكل ستارة سوداء تحجب نور الشمس لمدة عقود، ليتخبط الجميع في الظلام.

يستفيق الشرقاوي من غيبوبته ليجد نفسه في عالم الظلام الجديد، ثم يتعرف على رامي ويتآلفان معا وينضمان إلى “النورانيين” أو “الضوئيين” وهم قلة متمردة على حكام عالم الظلام، حيث يحكم الأرض بعد غياب شمسها مجموعة من رجال الأعمال وذوي النفوذ الذين يسكنون جبال الهيمالايا، ينعمون بالشمس حيث تعلو قمم الجبال فوق السحب السوداء، لكنهم يقمعون سكان الأرض، وبمرور السنين يزرعون في نفوسهم أن “النور” خطيئة، وأن “الظلام” نعمة وقدر محتوم..!