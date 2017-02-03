عندما كتب جيمس جويس ألغازا وأسرارا تضمن له الخلود

رؤية- شيرين صبحي

ولد الشاعر والروائي الإيرلندي جيمس جويس في مدينة دبلن في الثاني من فبراير عام 1822، لأسرة كاثوليكية، ليكون الابن الثاني من أحد عشر ولدا. كان والده ماجنا عربيدا، لهذا لم يتمتع بالاستقرار، فظل عمره كله تلاحقه الديون وينتقل مع أسرته من بيت إلى آخر. أما والدته فكانت رقيقة المشاعر، متدينة، أحبت زوجها وتحملت نزواته.

كان جيمس لا يزال في السادسة من عمره عندما وضع في مدرسة داخلية، ثم نقل بعد سنوات ثلاث إلى مدرسة داخلية أخرى في ضواحي دبلن يشرف عليها رهبان يسوعيون، وهناك تزود بدراسة علمية أدبية كلاسيكية غنية جعلته متفوقا علميا، لكن التزمت الذي اتسمت به تربية الرهبان؛ خلقت داخله الكثير من التمرد والتحدي، وأصبح يضمر الكراهية لرجال الدين.

في 1902 قرر دراسة الطب في باريس، وهناك وجد ملاذا لروحه المتمردة. واستهوته دراسة علم الجمال. لكنه اضطر إلى إعطاء دروس تعليم اللغة الانجليزية بسبب ضيق الحال، وفي العام التالي عاد إلى دبلن بعدما علم أن والدته تحتضر.

بعد رحيل والدته شعر بألم رهيب وفراغ يملأ حياته، وفي دبلن كان يعيش من إعطاء الدروس، وهناك كتب قصته “ديدالوس أو صورة فنان في ريّق صباه” وفيها تظهر حياته المضطربة في طفولته وصباه.

كان جويس مجنونا عبقريا يكره أيام السبت والأحد ولديه عدوانية تجاه الزمن والروزنامة فيمزق كل روزنامة يصادفها محاولاً تخطي الزمن والتخلص من عبء الساعات والأيام.

لم يكتب جويس الرواية فقط، بل كان مهتما بالمسرح والشعر مثل أكثر كتاب جيله، فألف مسرحية “المنفى”، كما كتب مجموعة شعرية بعنوان “غرفة الموسيقى”.

كتب جويس باللغة الإنجليزية وليس باللغة الإيرلندية شبه المنقرضة، فجدّد في لغة شكسبير، ولم يخض في المعركة الثقافية التي قام بها كتاب إيرلنديون ضد الاستعمار البريطاني، بل أنه م يعد لزيارة بلاده مذ غادرها قط واحتفظ بجواز سفره البريطاني حتى مماته. لكن هذا لا يمنع الحضور الطاغي لمدينة دبلن العاصمة الإيرلندية في أدبه.

استطاع جويس مع أبناء جيله، أمثال أوسكار وايلد وصامويل بيكت، أن يجعلوا بلادهم إيرلندا بلدا ذا حضارة متفردة، لا مجرد جزءا تابعا للحضارة البريطانية.

يوليسس

نشرت رواية يوليسس –التي ترجمت نسختها العربية إلى (عوليس)- عام 1922، وتجري أحداثها في يوم واحد هو 16 يونيو، وتحكي عن أبطال ثلاثة، هم بلوم وزوجته مولي، والشاب ستيفن داديلوس، الذين يعيشون ما بين الحربين العالميتين في مدينة دبلن.

يقسم جويس روايته إلى 18 جزءا على هيئة متاهات كمتاهات الأوديسة التي كتبها الشاعر اليوناني هوميروس، ويتخذ من شخصية يوليسس بطل ملحمته عنوانا لها، رغم عدم وجود لذكره داخل الرواية. وفيها يناقش العمل التاريخ الشخصي لأبطاله واختياراتهم في ظل السياق الاجتماعي، من خلال يوم طويل من الحركة والثرثرة والمصادفات اليومية المعتادة.

داديلويس، مدرس تاريخ ولكنه يفشل في قراءة واقع ومستقبل بلاده، وهو شاب يتسم بالوسامة والذكاء والمحبة، ولكنه مهموم بقضايا كبرى ومنها التاريخ واللغة وأسلوب المستعمر الذي قضى على اللغة الأصلية للشعب الإيرلندي.

يعود دايدلوس، من فرنسا بعد أن ماتت والدته، وهو يشعر بالحزن لفراقها ولأنه لم يزرها خلال مرضها. أما أزمة إيرلندا ومحاولات التحرر الشخصي والعام، فتعرف عليها من خلال صديقه بوك موليغن.

ليبولد بلوم، شخصية يهودية يعمل في الإعلانات الصحافية، تخونه زوجته مولي، لكنه أيضا ليس مخلصا لزوجته ويراسل سيدة ويتلقى منها خطابات. ورغم علمه أن زوجته تستقبل عشيقها مغني الأوبرا، في المنزل فإنه يترك لهما البيت ليتجول في شوارع دبلن وحواريها وحاناتها ومستشفياتها وحدائقها.

في رحلته يقابل بلوم كثير من البشر، لكن أهالي دبلن يتعاملون معه بعنصرية شديدة، لكنه يدافع عن وجوده بقوله إن الوطن لا يعترف بالدين ولكن بالمواطنة. وفي النهاية لا يبقى له سوى ابنة تعيش بعيدا عنه، فيتسول الاهتمام من ستيفن دايدلوس.

تنتهي الرواية بمونولوج داخلي لزوجة بلوم في سبعين صفحة تحكي فيه عن تجربتها وتطورها النفسي والجنسي من خلال علاقاتها المتكررة مع عدد من العشاق.

طموحات وإحباطات العصر الجديد

تمثل الرواية العصر الجديد بكل طموحاته وإحباطاته وفلسفته في الحياة والعلم والحرب والفناء، فيحكي عن أهل دبلن وحياتهم الشخصية ورغباتهم، وتسجل أدواتهم وحوانيتهم وأطعمتهم ومشاربهم وأسماء شوارعهم، حتى أن جويس أعلن أنه كتب هذه الرواية حتى إذا دمرت الحرب دبلن، يمكن للحكومة أن تعيد بناءها من وصفها في روايته.

تعتبر “يوليسس”، من أهم الروايات النفسية في تاريخ الكتابة الروائية، وقد نشرت على حلقات في إحدى الصحف، لكن لم يتحمس أي ناشر لوضعها في كتاب خوفا من الرقابة، فقامت إحدى الناشرات الفرنسيات بنشرها وتهريبها إلى أمريكا بعدما حرقتها السلطات الإنجليزية.

من جانبه اعتبر الشاعر الكبير تي إس إليوت أن تلك الرواية هي حجر الأساس في الحداثة، لأن الكاتب استخدم الأسطورة كبناء تحتي وقاعدة مرجعية لطرح رؤيته للعالم الروائي وبذلك ربط بين رؤيته الخاصة والتراث.

صرح جيمس جويس حديث صحافي أدلى به في أواخر حياته، في روايته (يوليسس) ألغازا وأسرارا ستشغل الأساتذة (النقاد والأكاديميين على الأغلب) مئات من السنين، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الخلود!

الدلالة الوحيدة لاختيار جويس ليوم 16 يونيو عام 1904 ، هو طلبه من “نورا”، الفتاة التي ستصبح زوجته فيما بعد، الخروج معه للمرة الأولى. وكانت نورا أعجبت بموهبته الأدبية وأحبته وعاشت معه حلو الحياة ومرها.

الفصل بين الفن وقضايا المجتمع

من أهم أعمال جويس الأخرى؛ رواية “صورة الفنان في شبابه”، وفيها يركز على مفهوم الهوية من خلال الحفاظ على اللغة والفخر بأمجاد الماضي، وعراقة التاريخ في مقابل التأثيرات الاقتصادية والسياسية للمستعمر. كما يصور دور الفنان في مجتمعه وعلاقة الفن بالقضايا المطروحة، ليصل إلى نتيجة مفادها ضرورة الفصل بين الفن والقضايا المجتمعية. ويعتبر النقاد هذه الرواية الأقرب من حياة جويس الحقيقية.

وفي مجموعته “أهالي دبلن”، يتجول في أحياء العاصمة الأيرلندية بدايات القرن العشرين، مصورا حالة الإحباط واليأس التي يعاني منها أهلها، ورغبتهم الملحة في الفرار من ذلك الجحيم. يجعل “جويس” مدينته مركزاً للعالم ويحول مشاكلها الذاتية إلى مشاكل تمس الإنسان في كل مكان، وكل الشعوب التي ترزح تحت وطأة الاستعمار.