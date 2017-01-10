عوالم السينما والتشكيل والموسيقى والفوتوغرافيا في «متحف العاهات»

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القاهرة- صدر حديثًا عن دار العين للنشر، كتاب “متحف العاهات” للكاتب المغربي أنيس الرافعي، وهو كتاب تجميعي يضم كتبه القصصية الأربعة: “مصحة الدمى، اعتقال الغابة في زجاجة، الشركة المغربية لنقل الأموات، وأريج البستان في تصاريف العميان”.

“متحف العاهات” رباعية سردية تنفتح على عوالم الصوت والسينما والتشكيل والموسيقى والفوتوغرافيا والطقس الأنثربولوجى.

جدير بالذكر أن الكاتب أنيس الرافعى، قاص مغربى، عرف على المستوى المغربى والعربى من خلال اشتغاله على جماليات التجريب عبر إصدارته القصصية، وقدم قصصًا لا تلمس فيها أسس كتابة القصة القصيرة التقليدية المعروفة.

ومن أعماله القصصية: “علبة البندورة”، و”اعتقال الغابة فى زجاجة”، و”ثقل الفراشة فوق سطح الجرس”، و”البرشمان”، و”السيد ريباخا” و”فضائح فوق الشبهات” وغيرها.