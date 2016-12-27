عودة الجهاديين تثير مخاوف التونسيين.. «فيديو»

رؤية – محمد عبدالله

يسود الشارع التونسي حالة من القلق والترقب إزاء احتمالات عودة آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية بالخارج، خاصة بلدان سوريا والعراق وليبيا. وحذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس الحكومة من أن عودة جهاديين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى “صوملة” البلاد مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.

المعترضون على عودة الجهاديين إلى تونس من جديد، يرون بأن هؤلاء تلقوا تدريباً عسكرياً محترفاً واستعملوا كل أنواع السلاح خاصة المتطورة منها وتعودوا على سفك الدماء، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، الذي يعيش أوضاعاً مضطربة في أعقاب ثورة الياسمين التي أطاحت بالمخلوع بن علي، ألهبت معها حماس شعوب عربية أخرى، فسار على نهجها المصريون في 25 يناير، وبعدهم السوريين التي لا تزال ثورتهم مستمرة في وجه النظام الإجرامي.

شهد مطلع الأسبوع الجاري مظاهرات عدة لرفضاً لعودة الجهاديين، وردد المتظاهرون أمام البرلمان شعارات “لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية”.

تصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي، حول “توبة” الجهاديين وإمكانية عودتهم إلى البلاد، يبدو أنها لم تلق قبولاً عند قطاع كبير من التوانسة الذين يبدون مخاوف كبيرة من الجهاديين. السبسي قال في تصريح سابق بأن خطورة الجهاديين أصبحت من الماضي وأنه لا يمنع منع تونسي من العودة إلى بلاده، وهو ما قوبل بحملات رفض واسعة من قبل وسائل الاعلام ما دفعه إلى “التوضيح” بأنه “لن يتسامح مع الإرهابيين” وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.

أحمد السبلاوي، شقيق أحد ضحايا الإرهاب في تونس، وأحد الذين شاركوا في تظاهرات رافضة لعودة الجهاديين، قال إن هؤلاء ليسوا بتوانسة وليس لهم حق العودة إلى تونس.

يرى المحلل السياسي التونسي، منصف السليمي، أن تراجع دور المؤسسة الدينية المعتدلة في البلاد ممثلة في جامعة الزيتونة خلال العقود الماضية وغيابها عن المشهد هو من أسباب تطرف الشباب التونسي واتجاهه إلى الإرهاب.

وأوضح السليمي أن الشباب التونسي عندما يسافر إلى الخارج فإنه يقع فريسة الأفكار المتطرفة.

فيما حمّل الصحفي والمحلل السياسي نور الدين مباركي، من أسماهم بالدول والجهات -التي سهلت مرور وسفر الجهاديين التونسيين ليصلوا إلى العراق وسوريا- مسؤوليتها تجاه منع هذه الظاهرة.

كما حمّل مباركي بعض رجال الدين المسؤولية بسبب فتاواهم التي تصور ما يحدث في سوريا على أنه جهاد، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة في المطارات والمنافذ البرية والبحرية لمنع تسلل أياً من هؤلاء إلى داخل الأراضي التونسية.

الإعلامي التونسي الساخر، محمد صابر الوسلاتي، سخر بطريقته من إلقاء التهم “جزافاً” على تونسيين بتورطهم في أعمال إرهابية وقعت في الدول الغربية، وقال ساخراً “لو أقاموا بطولة العالم للإرهاب، سنهزم الأرجنتين 5/صفر”.

وتابع ” وفق القانون الدولي الجديد، كل إرهابي تونسي حتى تثبت جنسيته”.