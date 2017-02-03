عودة المياه إلى الرقة أبرز معاقل داعش في سوريا

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دمشق – قال نشطاء إنه تم إعادة إمدادات المياه إلى مدينة الرقة أبرز معاقل تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا، الجمعة، بعد انقطاعها بسبب قصف خط المياه الرئيسي في غارة جوية.

وأعلنت جماعة ناشطة تطلق على نفسها اسم “الرقة تذبح بصمت” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “بدأت مياه الشرب في العودة إلى المدينة بعد إصلاح بعض خطوط المياه التي دمرت في الغارة”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عمال صيانة من تنظيم داعش قاموا بإصلاح خط المياه.

وأضاف المرصد، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن المرافق تم تدميرها في غارات ليلية يعتقد أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هي التي نفذتها.

وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن القصف أصاب جسور المدينة ودمر خط المياه الرئيسي.

ويعتقد أن أكثر من 200 ألف شخص يعيشون في الرقة، التي تسيطرعليها داعش منذ 2014، وفقا لـ«24».