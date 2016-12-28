عودة 165 ضابطاً وجندياً مصرياً من أفريقيا الوسطى

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القاهرة – عاد إلى القاهرة اليوم 165 ضابطًا وجنديًا مصريًا قادمين على طائرة خاصة من أفريقيا الوسطى بعد انتهاء مشاركتهم فى بعثة قوات حفظ السلام الدولية بأفريقيا الوسطى فى إطار مشاركة مصر فى عدة دول ضمن القوات الدولية.

وصرحت مصادر مطلعة بأن بعثة الضباط والجنود المصريين جاءت فى إطار عمليات الإحلال والتجديد للقوات المصرية المشاركة فى بعثة قوات حفظ السلام الدولية فى أفريقيا الوسطى حيث غادر القاهرة قبل يوم 165 ضابطا وجنديا مصريا إلى أفريقيا الوسطى لاستلام عملهم خلفا لهذه المجموعة بعد انتهاء فترة عملهم هناك وجاءت مشاركة مصر فى هذه القوات الدولية استجابة لطلب من الأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية وأن تواجد القوات المصرية يتركز فى ثمانى دول أفريقية أبرزها أفريقيا الوسطى ومالى وبوروندى ودارفور وليبيريا وتشاد والصحراء الغربية وتم إعداد القوات المصرية بشكل متميز وتجهيزها إداريًا وفنيًا وتدريبيًا وفقا لأعلى المستويات واتخاذ الإجراءات والترتيبات لتأكيد المهام المخططة لها ونقل المعدات والمركبات المخطط سفرها لأرض المهمة وأداء دورها الإنسانى فى دعم الأشقاء بدولة أفريقيا الوسطى ، حسبما ذكر «صدى البلد».

يذكر أن أول مشاركة مصرية فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت فى الكونغو عام 1960 وساهمت مصر منذ ذلك التاريخ فى 37 بعثة أممية لحفظ السلام في 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا بإجمالى عدد قوات يزيد على 30 ألف عنصر عسكرى ومدنى.