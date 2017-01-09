عون في السعودية وسط آمال بتحريك الهبة للجيش اللبناني

رؤيـة – مي فارس

بيروت – وصل الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون إلى السعودية، اليوم الإثنين، في أول زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ توليه منصبه، وذلك بعد عام من التوتر في العلاقات بين البلدين.

ويعلق مسؤولون لبنانيون أهمية كبيرة على هذه الزيارة لجهة التفاوض مع المملكة في شأن الهبة التي جمدتها للجيش اللبناني، ورفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان.

وفي حديث للقناة “الاخبارية” السعودية ادلى به بعد وصوله مساء اليوم الى الرياض، قال عون ان العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالاحداث التي جرت في الدول العربية، وحصل بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة للبلدين، “وانا اليوم هنا لابدد الالتباسات التي حصلت حاملا المودة والصداقة للشعب السعودي”.

واوضح انه اصطحب معه بعض الوزراء للقاء نظرائهم والبحث سويا عن مجالات يمكن ان تتعاون فيها المملكة مع لبنان وايجاد سبل التعاون سويا مع القطاعات كافة.

وقال الرئيس عون ردا على سؤال: “استطعنا ان نحافظ على الامن والاستقرار ضمن الحدود اللبنانية وذلك بالنظر الى ما يمكن ان تحدثه الحروب الدائرة حاليا في المنطقة ولدينا تجربة في السبعينات وتعلمنا ونود ان يتعلم الجميع ان مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي الا بحل سياسي.نحن مررنا في تجربة مماثلة ووصلنا الى اتفاق الطائف في المملكة ونتمنى للاخرين ان يعتمدوا الحل السياسي”.

ورداً على سؤال حول الاستحقاقات اللبنانية في ظل الوضع الذي تعيشه المنطقة، وامكان التوصل الى تسويات داخلية بين الفرقاء اللبنانيين لحل الملفات، شدد الرئيس عون على ان الفرقاء في لبنان اجتمعوا على فكرة اعمار لبنان بغض النظر عن النتائج التي ستؤول اليها التطورات في الدول الاخرى، لان الاعمار والامن والاستقرار هو للجميع. فنحن نحارب الارهاب على حدودنا لمنع التسلل الى الداخل اللبناني، كما ان اجهزة الاستخبارات اللبنانية تقوم بالواجب من خلال العمليات الاستباقية والقائها القبض على الارهابيين الذين تمكنوا من التسلل. ان هذا الموضوع اصبح موضوعا وفاقيا، وكان في صلب التفاهم الذي ادى الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد تأخير دام سنتين ونصف السنة.

واكد رئيس الجمهورية على “اننا جميعاً بحاجة الى التعاون لمحاربة الارهاب، ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هذه المشكلة وبالتالي لسنا وحدنا، ونحن بحاجة الى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لان الارهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الاوسط بل عمّ العالم اجمع ان في اميركا واوروبا او الدول العربية كما يحصل الآن، وبالتالي يجب التفاهم مع الدول الكبرى التي يمكنها وحدها اتخاذ قرار في الامم المتحدة في هذا المجال. اما الحروب المتفرقة ضد الارهاب، فلا يمكنها وحدها ان تحد من مفاعيله”.

وحول امكان التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الارهاب، اشار الرئيس عون الى انه على الرغم من عدم تجاور لبنان والسعودية جغرافياً، الا ان تبادل الخبرات والمعلومات حول الارهاب هو امر جيد ومرغوب فيه. وخلال الزيارة، سنعرض كل المواضيع الممكنة ومنها امكان تقديم المساعدة للجيش اللبناني.

وفي ما خص الوضع في لبنان، اوضح الرئيس عون ان الوضع الحالي قد تحصن بحد ادنى من التفاهم لانه يجب على الدولة ان تؤمّن الامن للمواطنين والمحافظة عليه وعلى الاستقرار، وهذا امر متفق عليه بين مختلف الفئات اللبنانية حتى ولو ان هناك وجهات نظر سياسية مختلفة في ما يتعلق ببعض الشؤون في البلدان العربية المجاورة.

واعرب رئيس الجمهورية عن عدم خشيته من فقدان التوازنات في لبنان، لا بل اعتبر انها ستكون اكثر ثباتاً يوما بعد يوم. واشار الى ان الثقل الذي يحمله لبنان هو من النزوح السوري الى اراضيه، الذي ادى الى تضاعف العدد السكاني في لبنان في فترة زمنية قصيرة جداً، لذلك يتحمل لبنان اعباء مادية كبيرة وزيادة في معدلات الجرائم.

وأمل الرئيس عون ان يتم حل الازمة في سوريا سياسياً وسلمياً، لانه يسمح للنازحين بالعودة الى سوريا واعادة اعمارها، فالمشكلة تخطت المعقول والدمار الذي لحق بهذا البلد كبير جداً. وعن امكان حصول مشهد حدودي جديد في سوريا ديموغرافيا، اكد رئيس الجمهورية “اننا نقف الى جانب العيش المشترك لمختلف الاقليات لانه في الشرق الاوسط هناك تراكم ثقافي بين هذه الاقليات ولا اعتقد بوجود مجموعات ترغب في الانسلاخ عن مجموعات اخرى، انما بعض الدول الكبرى تمارس ضغطاً في هذا الاتجاه ولا اعتقد انها ستصل الى نتيجة”.

وشدد الرئيس عون على “انه مهما كانت النتائج في ما خص قانون الانتخاب، فلن نعود الى التقاتل والعنف، موضحا انه في المرحلة التي مضت اتبعنا سياسة توازن داخلي كي لا نتخطى حدوداً معينة، وهي قائمة على الابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ بين الدول العربية. وشدد رداً على سؤال على ان لا حاجة على مستوى لبنان قيام “طائف جديد” لان لدينا القدرة ان نصنع تعديلات معينة اذا ارتأينا وجود حاجة اليها.

وانتخب عون رئيساً للبلاد بعد نحو عامين ونصف عام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة حول ملفات عدة داخلية وخارجية، على رأسها الحرب في سوريا المجاورة.

ويقول محللون ان السعودية تامل باستقرار اكبر في لبنان بعد ان ابدت قلقها من الدور الذي لعبه حزب الله اللبناني في الحكومة اللبنانية.

في شباط/فبراير، علقت المملكة برنامج مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار الى لبنان على خلفية ما اعتبرتها “مواقف عدائية” من جانب بيروت ناتجة من “خضوع” لبنان لحزب الله القريب من ايران.

ويشمل برنامج المساعدات السعودية تسليم اسلحة وتجهيزات عسكرية فرنسية (دبابات ومروحيات ومدافع) الى الجيش اللبناني.

وتاتي زيارة عون الى السعودية بعد زيارة قام بها امير منطقة مكة خالد الفيصل اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الى لبنان.

وكتبت صحيفة “الشرق الاوسط” انذاك ان زيارة الامير خالد دليل على ان “السعودية لم تفك ارتباطها في لبنان”.وتابعت ان “رغبة السعودية هي الا يكون لبنان ساحة خلاف عربي بل ملتقى وفاق عربي”.

واضافت ان الامير خالد وجه رسالة دعم الى الدولة اللبنانية بعد لقائه عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومسؤولين اخرين في الحكومة.