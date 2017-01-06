عيد الملوك المجوس.. هدية «المسيح» لتحقيق أحلام الصغار

رؤيـة – حسام عيد

احتفل المواطنون في أسبانيا ليلة الجمعة الموافق 6 يناير 2017 بعيد الميلاد وذلك من خلال قيام ملوك المجوس «ملوك الشرق الثلاثة» بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال بدلًا من بابا نويل.

وتقول الكنائس الغربية إن هؤلاء الملوك قدموا من الشرق متتبعين نجمًا حملهم إلى السيد المسيح ليشهدوا ولادته ويقدموا له الهدايا.

عيد الظهور الإلهي «عيد الملوك المجوس»

عيد الظهور الإلهي أو عيد الغطاس أو الملوك المجوس هو عيد يحتفل المسيحيون به في السادس من يناير من كل عام لذكرى معمودية يسوع «المسيح عيسى عليه السلام» في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

فحسب المعتقدات المسيحية انفتحت السموات في هذا اليوم وانطلق صوت يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت.

وهو الحدث الذي يظهر المسيح للعالم علناً ويلقب بـ «عيد الغطاس» لأن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء.

كما يعرف العيد بيوم الملوك الثلاثة أو (المجوس/الحكماء) وهناك اعتقاد في الكنائس الغربية بأنّ أسماءهم هي: غاسبار، ملغور، وبالتاسار.

الملك الهندي «غاسبار» والفارسي «ملغور» وملك بلاد العرب «بالتسار» هم ملوك المجوس الذين تنبؤوا بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، حسب معتقدات بعض الطوائف المسيحية، التي تذهب إلى أن زيارة هؤلاء الملوك لبيت لحم، وهم يحملون البخور والذهب والمرّ، كانت رسالة واضحة بأن السيد المسيح لم يأت لليهود فقط، بل لنشر الديانة المسيحية على الأرض.

كما يعد عيد الظهور الإلهي عيدا رئيسيا في الكنيسة ويسمى أيضاً اليوم الثاني عشر أو عيد الميلاد الصغير.

هدايا الملوك للأطفال

ويطلق على هذا العيد في إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من أوروبا اسم يوم الملوك الثلاثة «الملوك المجوس».

ومن أبرز مظاهر العيد في إسبانيا، طواف «ملوك الشرق الثلاثة» بالشوارع في تقليد شعبي تعودت المدن الأسبانية على إحيائه، فالإسبانيون أكثر تعلقا بملوك الشرق بدلا من «سانتا كلوز» حيث قام «ملوك الشرق الثلاثة» أو «الملوك المجوس» باستعراض في الشوارع، تمهيدًا لتقديم الهدايا للأطفال.

ففي صباح يوم السادس من يناير، ينهض الأطفال من نومهم ليجدوا ما قدموا لهم «ملوك الشرق»، وتجري العادة بأن يقوم الآباء بشراء الهدية والاحتفاظ بها إلى هذا اليوم لتقديمها للطفل على اعتبار أنها هدية «الملوك»، وتقوم الكثير من الجمعيات الخيرية بإعداد هدايا لتقديمها إلى الأطفال الفقراء بهذه المناسبة.

ويتبع الشعب الإسباني هذا التقليد منذ فترة طويلة، حتى تأصل في ثقافته. ومن عادة الأطفال الأسبان إرسال رسالة إلى «ملوك الشرق» يكتبون فيها ما يريدونه من هدايا في أعياد الميلاد، ويقدمون هذه الرسالة إلى الوالدين.

موكب مهيب

تجري العادة بأن تصطحب العائلة أطفالها لاستقبال ملوك الشرق، حسب مواعيد تعدها وتنظمها بلدية كل مدينة وتستقبل العائلات عادة هؤلاء الملوك بكل حفاوة، ضمن مظاهر البهجة والسرور في موكب مهيب بمصاحبة حشد من الفرق الموسيقية والغنائية.

ويحط «ملوك الشرق» في كل مدينة حسب تقاليد وعادات تلك المدينة، ففي جزر الكناري، في المحيط الأطلسي، يصل الملوك إليها جوا بهبوطهم في مطار «رودريغيث لوبيث» بالطائرة المروحية. وفي سانتياغو، شمال أسبانيا، يصلون بالقطار. وفي كانتابريا في الشمال، بالسفينة. وفي العاصمة الأسبانية مدريد يمتطي الملوك الجمال وينطلقون من شارع القلعة ويتجهون نحو ساحة «سول»، بوسط العاصمة.