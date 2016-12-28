غالبية الألمان لا يربطون بين سياسة اللجوء واعتداء برلين

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برلين- أظهر استطلاع أن 28% فقط من الألمان يحملون سياسة اللجوء جزء من مسؤولية اعتداء برلين، بينما ذكر 68% منهم أنهم لا يرون ارتباطاً بين الأمرين. وتوقع 76% أن يلعب خطر الإرهاب والأوضاع الأمنية دوراً مهماً في الانتخابات المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يتوقع 76% من الألمان أن يلعب خطر الإرهاب والأوضاع الأمنية في ألمانيا دوراً مهماً في معركة الانتخابات التشريعية خلال العام المقبل. كما يتوقع 67% من الذين شملهم الاستطلاع أن الجدال حول موضوع الأمن الداخلي سيضر المستشارة ميركل في معركتها الانتخابية، بينما يرى 17% من الألمان أن هذا الجدال سيفيد المستشارة في معركتها.

ومن ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع ارتفاعاً في شعبية التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل عقب هجوم برلين بنسبة 2% ليصل إلى 38%. وحقق التحالف المسيحي بذلك أعلى نسبة له في الاستطلاع الأسبوعي لقياس شعبية الأحزاب الألمانية خلال عام 2016، بعد تراجع في نسب التأييد على مدار العام. كما ارتفعت شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بنسبة 1% لتصل إلى 12%.

أجرى الاستطلاع معهد “فورسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “شتيرن” الألمانية. شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 21 حتى 23 ديسمبر الجاري 1003 ألمان.