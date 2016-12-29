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القدس المحتلة – ذكرت القناة العبرية الثانية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل علي أموال طائلة من رجلي أعمال داخل “إسرائيل” وخارجها.

ويحمل ملف نتنياهو في الشرطة الإسرائيلية بحسب «فلسطين اليوم» رقم (1000)، كما يوجد لنتنياهو في مقر الشرطة الإسرائيلية ونيابة القدس ملف آخر يحمل رقم (2000)، يتم فيه اتهامه وأفراد أسرته بالحصول علي رشوة، وقد أدلى 50 شاهدًا ضد نتنياهو في هذا الملف.

وقد قرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبينت الليلة الماضية فتح تحقيق ضد نتنياهو في قضايا تحايل وفساد.