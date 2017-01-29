فتح تدين محاولة اغتيال مستشارها في لبنان

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بيروت – دانت حركة “التحرير الوطني الفلسطيني- فتح” في لبنان، في بيان لها محاولة اغتيال المستشار لدى سفارة دولة فلسطين في لبنان إسماعيل الشروف، في مدينة صيدا عصر أمس الأحد، داعية إلى ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وإذ وصفت محاولة الاغتيال بـ”الإرهابية والجبانة”، اعتبرت أن “هذه العملية الفاشلة، ومن يقف وراءها، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق، بعد النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وتهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، وزرع بذور الفوضى والفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان”.

وأعلنت أنها “على ثقة كاملة بالأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية”، متوجهة إليها بـ”الشكر والتقدير على جهودها وتحركها الفوري والعاجل في متابعة وملاحقة من يقف خلف هذه العملية الإجرامية”، داعية السلطات اللبنانية وأجهزتها الأمنية إلى “إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية، والكشف الفوري عن الفاعلين وإلقاء القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة”، وفقا لـ«24».