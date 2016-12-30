فتح: لم نتلقَ أي اتصال مصري لاستئناف جلسات المصالحة

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القدس المحتلة – نفى مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، ما يجري تداوله حول بدء مصر اتصالاتها لاستئناف جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية، بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيد.

وقال الأحمد، إن مصر لم تجرِ أي اتصالات مع قيادة حركة فتح لبدء جلسات الحوار الفلسطيني، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي لقاءات بين الفصائل الفلسطينية في الوقت الراهن.

وأوضح الأحمد، أن ملف المصالحة الفلسطينية يراوح مكانه منذ آخر لقاء بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية، مؤكداً أن حركته عازمة على إتمام ملف المصالحة الفلسطينية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يذكر أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة حماس أعلنتا بشكل منفصل، وجود اتصالات مصرية لاستقبال وفود الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وفقا لـ«24».