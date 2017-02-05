فرنسا تدعو أوروبا إلى «التمرد» على أمريكا

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باريس – أكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية ماتياس فيكل، أن على الاتحاد الأوروبي الخروج من حالة “الخضوع” للولايات المتحدة في مجال العولمة و”يطبق على نحو كامل مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الاقتصادية”.

وأشار فيكل- فى حوار نشر اليوم فى أسبوعية “لو جورنال دو ديمانش”- إلى أن “عدم القدرة على التنبؤ بأفعال الرئيس الأمريكى (دونالد ترامب) واندفاعه “يضفيان حيرة على العالم بأسره”، مؤكدا أنه حيال ذلك يتعين أن يكون الاتحاد الأوروبى وفرنسا، أكثر من أى وقت مضى، عامل استقرار فى العالم.

وتوقع انسحابا للولايات المتحدة من شؤون العالم مع تدخلات ظرفية من فترة لأخرى تستجيب لمنطق الدفاع عن مصالحها الوطنية الانية.

واعتبر الوزير الفرنسي-فى إشارة إلى ترامب- تصور ان بلدا لديه مستقبل بالانعزال عن باقى العالم هو أمر لا يتفق مع الواقع، مشددا على ضرورة ان تطبق اوروبا بشكل كامل مبدأ المعاملة بالمثل فى علاقتها الاقتصادية.

يشار إلى أن ترامب منذ توليه السلطة أبدى الرغبة فى تطبيق سياسة الحمائية حتى إن كانت على حساب أهم شركائه ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.