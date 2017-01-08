فرنسا تعزز جيشها للتصدي للهجمات الإلكترونية

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باريس – قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، ليوم الأحد، إن فرنسا أقل عرضة من الولايات المتحدة للهجمات الإلكترونية من دول أجنبية وإن الجيش الفرنسي سيعزز موارده للتصدي لهذه الهجمات.

ووفقًا لـ«رويترز»، في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية قال لو دريان إن هناك خطرا حقيقيا بوقوع هجمات إلكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل بالإضافة إلى هجمات ضد الديمقراطية ووسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت وكالات المخابرات الأمريكية في تقرير نُشر يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر توجيهات بشن حملة الكترونية لمساعدة فرص نجاح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات من خلال تشويه صورة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وسئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا بمنأى عن مثل هذه الهجمات فقال«بالطبع لا يجب ألا نكون ساذجين».

وستُجري فرنسا انتخابات رئاسية في ابريل نيسان-مايو أيار وقال المرشح المحافظ البارز فرانسوا فيون إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا وأشاد به بوتين.

وتؤيد أيضا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز العلاقات مع روسيا.