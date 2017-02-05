فرنسا.. «لوبان» تعتزم الكشف عن برنامجها الانتخابي أمام أنصارها

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باريس – تكشف السياسية اليمينية المتطرفة والطامحة في الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، سياساتها الرئيسية في خطاب أمام أنصارها اليوم الأحد، قبيل الانتخابات التي ستبدأ في أبريل المقبل.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية»، قالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في اليوم الأول من فعاليات تستمر حتى الأحد في مدينة ليون، إنها ستجري استفتاء حول عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي إذا فازت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان ستتأهل للجولة الثانية من الانتخابات، على الرغم من أنها لا تزال في مكانة غير متقدمة في الاستطلاعات المتعلقة بجولة الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي ستجرى في أيار/ مايو المقبل.

ووعدت لوبان أنصارها بــ”144 التزاما لاستعادة النظام في فرنسا”، تشمل تعزيز قوات الأمن بدرجة كبيرة، والانسحاب من منطقة شنجن للحدود المفتوحة، وإعادة تداول العملة الفرنسية بدلا من اليورو.