فرنسا واليابان تتفقان على إطلاق محادثات دفاعية

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باريس – اتفق وزيرا الدفاع والخارجية في اليابان وفرنسا في اجتماعهما «اثنين+اثنين» على بدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي حول تقاسم الإمدادات والخدمات الدفاعية، طبقاً لما ذكرته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وفي بيان مشترك، صدر بعد الاجتماع الذي عقد في باريس، أعرب الوزيران أيضاً عن معارضتهما لـ”إجراء من جانب واحد” من شأنه إثارة توترات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة على ما يبدو إلى قيام الصين باستصلاح الأراضي وأنشطة أخرى في المياه المتنازع عليها، والذي يرمز إلى إصرارها المتزايد على المضي قدما في سياستها الخاصة بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع الثالث من نوعه بين الدولتين وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إندادا، ووزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت.