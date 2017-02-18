فلسطيني يقتل أبناؤه الثلاثة وأخر يقتل رجل شرطة

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غزة – أقدم فلسطيني من قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، على قتل ثلاثة من أبنائه طعنًا قبل أن يشعل النار في المنزل ويحاول الانتحار، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن التحقيقات أظهرت قيام المواطن طلال أبو ضباع بطعن أبنائه، صباح (19 عاما) ومحمد (9 أعوام) وشيرين (12 عاما) حتى الموت، قبل أن يشعل اسطوانة الغاز في نفسه الأمر الذي أدى لنشوب حريق في المنزل وانفجار الاسطوانة، ما تسبب بإصابته بجروح وحروق خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأضافت المصادر أن الزوجة وطفلها الرضيع لم يكونا في المنزل لحظة وقوع الجريمة.

أعلن الليلة عن استشهاد الملازم أول محمود راجي محمد العيسة (44 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق اليوم، جراء دهسه من قبل مركبة غير قانونية أثناء تأديته واجبه الوطني، جنوب جنين.

وكان الضابط العيسة، وهو من مرتب شرطة مرور جنين، أصيب بجروح خطيرة على المدخل الجنوبي للمدينة، نقل إثرها إلى مستشفى الرازي، بعد أن صدمته مركبة غير قانونية رفضت الانصياع لتعليمات الشرطة بالتوقف على حاجز تفتيش.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إنه أعلن عن استشهاد الضابط العيسة الليلة متأثرا بإصابته البالغة.

ويذكر أن المركبة التي تسببت بالحادث انقلبت ذاتيا قرب بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين، ولاذ سائقها بالفرار، ومن خلال المتابعة تبين أنه من سكان بلدة قباطية، ليجري القبض عليه لاحقا من قبل شرطة محافظة جنين، بعد أن سلمه ذووه.