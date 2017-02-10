فلسطين ضيف شرف الذكرى السبعين لتأسيس النادي الأرثوذوكسي بالقاهرة

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القاهرة – حلت دولة فلسطين ضيف شرف، اليوم الجمعة، في الاحتفال السنوي بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جمعية ونادي الراعي الصالح للروم الأرثوذكس بالقاهرة.

حضر الاحتفال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، جمال الشوبكي وحرمه وكوادر سفارة فلسطين وقيادات كنيسة الروم الأرثوذكس، وأبناء الطائفة الأرثوذكسية بمصر.

ورحب نيافة البطريرك ثيودور بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في سائر أفريقيا بالسفير الشوبكي وبالحضور الفلسطيني، مؤكدا في كلمته أن الشعب الفلسطيني شعب مبارك يجاهد من أجل حياة أفضل، متمنيا أن يحصل على السلام وعلى حقوقه المشروعة في القريب العاجل.

من جهته، شكر السفير الشوبكي القائمين على الاحتفالية لاختيار فلسطين ضيف شرف، وقدم لنيافة البطريرك ثيودور وقنصل عام اليونان ومدير النادي الأرثوذوكسي دروع تكريمية من القدس.

وقدمت فرقة «الفالوجا» عرضا فنيا من الدبكة الشعبية على النغمات الفلسطينية، وفقا لـ«اليوم السابع».