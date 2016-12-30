فنانة إيطالية ترسم لوحة عن حادث الكنيسة البطرسية

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روما- قدمت الفنانة الإيطالية chiara tubia، التي شاركت في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير بدورته التاسعة، لوحة تعبر عن هموم المجتمع المصري المعاصرة، متأثرة بحادث الكنيسة البطرسية الإرهابي، وبعض العمليات التفجيرية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.

وقامت الفنانة برسم أشخاص يحملون بعض الأسلحة وآخرين ضحايا، لكنها حرصت على طلاء الأشخاص باللون الأبيض تعبيراً عن رغبتها فى السلام، وأن الله خلقنا بنفوس بيضاء، وقامت برسم الخلفية باللون الأصفر لتعبر عن صحراء مصر.

وعلق الدكتور الفنان التشكيلى، أيمن السمرى، عضو اللجنة المنسقة فى ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، أن لوحاتها بسيطة ترمز إلى الأحداث الجارية بشكل معاصر، حتى أنها قدمت اللوحة بلون محايد تماماً.

وأضاف “السمرى” لوحة الفنانة الإيطالية تؤكد أن مصر بلد عظيمة، والحادث الإرهابى الذى حدث ليس مرتبطا بمصر فقط، لكنه يحدث فى كل مكان باسم الدين.

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، فى دورته التاسعة، قام فى القترة ما بين 14 ديسمبر إلى 27 من الشهر نفسه، بمشاركة العديد من العديد من الدول العربية والأجنبية.