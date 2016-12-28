فنانة عمانية تبعث رسائلها إلى المجتمع عن طريق الرمال

رؤية

أبو ظبي- تحول الفنانة العمانية شيماء المغيري (22 عاما) حبات الرمل الساكنة إلى لوحات فنية تعالج عبرها قضايا عديدة وتبعث رسائل إنسانية، حيث تسعى إلى “بث روح الأمل في نفوس الناس”.

وتتمتع شيماء التي تقيم بالإمارات العربية المتحدة، بموهبة الرسم على الرمل، وتمارسها منذ نحو سبع سنوات. وخلال الشهر الجاري، عرضت شيماء أعمالا فنية لها ضمن فعاليات “ملتقى حياة الأسرة 2016″، الذي نظمته مؤسسة “غراس لتنمية المجتمع” (جمعية لبنانية غير حكومية تأسست عام 2012)، في مدينة إسطنبول التركية.

وتحت عنوان “نقطة فاصلة”، شارك في هذا الملتقى الدولي نحو أربعمئة مشارك من 33 دولة، بينها تركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وجنوب إفريقيا وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلند والبرازيل، وفقا لوكالة «الأناضول».

وتقول شيماء “موهبتي أتاحت لي فرصة طرح العديد من القضايا الإنسانية، وإيصال رسائل فنية هادفة، ففي كل عرض أقدمه توجد قصة وهدف ورسالة للجمهور.. الجميل هو العنصر الأساسي في موهبتي هو الرسم على الرمل، الذي يعتبر جزءا من بيئة الوطن العربي وتضاريسه”.

“شيماء المغيري: تعلمت هذا الفن بمفردي من الإنترنت، فلا يوجد معلمون ولا معاهد متخصصة في تعليم فن الرسم على الرمل.. من حبي لهذا المجال وإصراري على إتقانه، قررت الاستمرار والتعلم، حتى نجحت وتفوقت.”

وعن كيفية وتوقيت اكتشاف موهبتها أوضحت شيماء “بدأت موهبتي في وقت مبكر.. كان عمري حينها 12 سنة في الإمارات، ورأت معلمتي للتربية الفنية في المدرسة موهبة الرسم على الرمل في شبكة الإنترنت، وطرحت علي الأمر، فتحمست كثيرا، لأنني أحب الرسم جدا”.

وتتراوح رسومات شيماء بين حالة انفعالية تنتابها أو رسائل توجهها إلى المجتمع بشأن قضايا عديدة، منها مثلا قضية المخدرات والاتجار بالبشر.