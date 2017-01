فنانة مصرية تحتفل بطريقة ساخرة بالعام الجديد

ولأننا نختلف عن الآخرون اللي لابسين اللي علي الحبل عشان يخرجوا يحتفلوا بالعام الجديد فقد قررنا نحن المواطنة بشري اني البس الحبل نفسه 😉😉تضامنا مع الظروف الاقتصادية الحالية في ظل أزمة الدولار و السولار و الممبار الي ان يتعدل المسار و كل بيجاما بارتي و انتم طيبين….. مرحبا 2017

A photo posted by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Dec 31, 2016 at 12:04pm PST