فنانة مصرية تحتفل بطريقة ساخرة بالعام الجديد

رؤية

القاهرة – احتفلت الفنانة المصرية، بشرى، بالعام الجديد، بطريقة ساخرة، حيث قررت التضامن مع الأزمة الاقتصادية وما حدث في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار، فلم تشتري فستانا جديدا ترتديه في هذا اليوم، وقررت الاحتفال مرتديه البيجاما.

ونشرت «بشرى»، صورة لها على موقع الصور الشهير «انستجرام»، كاتبة: “ولأننا نختلف عن الآخرون اللي لابسين اللي علي الحبل عشان يخرجوا يحتفلوا بالعام الجديد فقد قررنا نحن المواطنة بشري اني البس الحبل نفسه تضامنا مع الظروف الاقتصادية الحالية في ظل أزمة الدولار و السولار و الممبار الي ان يتعدل المسار و كل بيجاما بارتي و انتم طيبين، مرحبا 2017″.

ولأننا نختلف عن الآخرون اللي لابسين اللي علي الحبل عشان يخرجوا يحتفلوا بالعام الجديد فقد قررنا نحن المواطنة بشري اني البس الحبل نفسه 😉😉تضامنا مع الظروف الاقتصادية الحالية في ظل أزمة الدولار و السولار و الممبار الي ان يتعدل المسار و كل بيجاما بارتي و انتم طيبين….. مرحبا 2017 A photo posted by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Dec 31, 2016 at 12:04pm PST