فنزويلا تبحث عن «هليكوبتر عسكرية» مفقودة في الأمازون

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كراكاس – بحثت فرق تفتيش يوم الثلاثاء عن طائرة هليكوبتر عسكرية فنزويلية اختفت قبل خمسة أيام في أحوال جوية سيئة فوق غابات الأمازون وعلى متنها 13 شخصا.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو وفقا لـ«رويترز» إن جماعات محلية من السكان الأصليين تساعد فرق الإنقاذ التابعة للجيش في تمشيط المنطقة التي تغطيها الغابات بشكل كثيف برا وبحرا لكن سوء الأحوال الجوية حال دون تحليق طائرات.وإلى جانب طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أفراد كانت الطائرة الهليكوبتر الروسية الصنع وهي من طراز (مي-17) تقل أربعة من سكان البلاد الأصليين وخمسة عسكريين عندما اختفت من على شاشات الرادار في 30 ديسمبر كانون الأول.