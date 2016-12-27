فنزويلا تدفع اقتصاد كوبا إلى الانكماش

رؤيـة

هافانا – قال وزير الاقتصاد الكوبي، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد كوبا انكمش بنسبة 0.9% هذا العام بالتوازي مع الأزمة في فنزويلا الشريك التجاري الرئيسي للجزيرة.

ويشير الرقم إلى أن الاقتصاد الكوبي انكمش بشكل حاد في النصف الثاني من 2016 بعد أن خفضت الحكومة التي تعاني نقصا في السيولة الواردات والاستثمارات ردا على هبوط في الصادرات وشحنات النفط الرخيص من فنزويلا. وكانت الحكومة أفادت بتحقيق نمو قدره 1 بالمئة في النصف الأول، بحسب «رويترز».

وفي مقتطفات نشرتها وسائل إعلام رسمية من كلمة أثناء جلسة مغلقة للجمعية الوطنية (البرلمان) قال وزير الاقتصاد ريكاردو كابريساس إن الآفاق الاقتصادية للعام القادم تبدو أكثر إشراقا متوقعا نموا قويا لصناعة السكر وقطاع السياحة.

ونقلت وسائل الاعلام عنه قوله “بالنسبة لعام 2017 نتوقع نموا قدره 2 بالمئة للناتج المحلي الاجمالي في أعقاب انكماش بنسبة 0.9 بالمئة في 2016 “.

وواجه اقتصاد كوبا المركزي التخطيط صعوبات على مدى عقود بسبب حظر اقتصادي أمريكي وسوء الإدارة في الداخل. وأعطت إصلاحات اقتصادية وتقارب مع الولايات المتحدة مؤخرا دفعة للتحويلات النقدية للعاملين الكوبيين في الخارج وقطاع السياحة مما ساعد الاقتصاد في تحقيق نمو بلغ 3.2 بالمئة في المتوسط في الفترة من 2011 إلى 2014 ونمو قدره 4 بالمئة في 2015.